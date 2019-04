Quer escrever poesia? Sesc AM promove oficina gratuita em Manaus

Michele Ferret é formada em jornalismo e artes cênicas, com doutorado em ciências sociais. Também é professora na Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Foto: Divulgação

Manaus -Na próxima semana (8 a 12 de abril), o Sesc AM promove oficina de escrita criativa com a jornalista e poetiza Michelle Ferret pelo projeto Arte da Palavra. A atividade é gratuita e será realizada das 13h às 17h30, no auditório do Sesc Centro de Atividades (rua Henrique Martins, 427, Centro).



A oficina de poesia promovida gratuitamente pelo Sesc AM visa estimular, através dos elementos da natureza, as sensações para o despertar da escrita. Os participantes do encontro serão instigados através das palavras vindas do fogo e da água à correspondência com suas próprias memórias e sensações.

Os poemas trabalhados serão dos autores Manoel de Barros, Zila Mamede, Iracema Macedo, Matilde Campilho, Hilda Hilst.

As inscrições podem ser realizadas, gratuitamente, na biblioteca do Sesc Centro de Atividades (rua Henrique Martins, 427, Centro).

Michelle Ferret

Formada em Jornalismo e Artes Cênicas com doutorado em Ciências Sociais, Michelle Ferret é professora substituta dos cursos de Jornalismo, Radialismo e Publicidade na UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) e titular na Universidade Potiguar no curso de audiovisual. Sua formação sempre esteve ligada às palavras, tanto em composições como ex-integrante do grupo Rosa de Pedra, com em atuações com os grupos Poesias e Flores em Caixas e Os Insurgentes que tem a poesia como essência.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 3649-3750 ou no site www.sesc-am.com.br.