Mesmo debaixo de chuva, VillaMix reúne milhares na Arena da Amazônia

Manaus - O maior festival de música sertaneja do país, o VillaMix, agitou Manaus no último sábado (6). Ao som de Jorge e Matheus, Gustavo Lima, Xandy Avião, Wesley Safadão e o Alok, o publicou dançou até o amanhecer. A festa aconteceu na Arena da Amazônia, localizado na Zona Centro-Oeste da cidade.



O evento também teve a participação do cantor amazonense Luccas Moura. Responsável pela abertura do festival, Luccas cantou músicas próprias e sucessos de outros artistas. No palco, ele falou sobre a emoção de participar de um evento como o VillaMix.

Dupla Jorge e Mateus no palco | Foto: Mara Magalhães

Presente em todas as edições do festival, os goianos Jorge e Mateus entraram no palco por volta das 22h30 apresentaram um repertório especial, levando o público ao delírio.

Desta vez, com a turnê “Terra Sem CEP”, a dupla embalou a multidão ao som de “Coração calejado”, “Anjo Moderno” e “A Mil por hora”. Mas também não faltaram os hits “Propaganda”, “Trincadinho”, “Louca de Saudade”, “Hora é Agora” e os “Os Anjos Cantam”.

Milhares de pessoas na Arena | Foto: Mara Magalhães

“Olá, Galera de Manaus. Estava com muita saudade de vocês. Cada um aqui tem um lugar especial no meu coração”, disse Jorge ao entrar no palco.

Não é novidade que as músicas de Jorge e Mateus embalam vários casais apaixonados. Um fã aproveitou a apresentação da dupla, subiu ao palco e pediu a namorada em casamento. A resposta foi sim.

Meia-noite foi a vezes de Wesley Safadão. Ele soltou a voz com músicas que já estão no gosto do público, como ‘Sou eu’, ‘Só pra castigar’ “Não atende não”, camarote”, Romance com Safadeza” e “Sonhei que estava me casando”.

O público dançou até o amanhecer | Foto: Mara Magalhães

Safadão deixou o público na maior expectativa ao anunciar para o dia 10 de agosto o “Garota Vip Manaus”. “Venham preparados e tragam óculos escuros porque vamos amanhecer”, disse.

Umas das atrações mais esperada da noite, o DJ Alok, o número 1 do Brasil, trouxe o que há de mais atual no universo da música eletrônica e fez o público suar a camisa de tanto dançar.

Por volta das 3h20 foi a vez de o embaixador entrar no palco. Gustavo Lima cantou os sucessos como "Zé da recaída", "Cem mil", "Respeita nosso fim" e "pelido carinhoso".

Chuva

Nem a forte chuva, que atingiu a cidade na madrugada deste domingo (7), afastou o publicou. Faltando poucas horas para o sol nascer, o forrozeiro Xand Avião subiu ao palco e “estremeceu a Arena”. Ninguém ficou parado ao som de ‘Uber’, ‘Casal raiz’ e ‘Menos Mimimi’.

Estrutura

O VillaMix impressiona por suas proporções, trazendo sempre uma estrutura compatível a de renomados shows internacionais, com palcos gigantescos e em Manaus não foi diferente. Nessa edição, o festival conta com uma mega estrutura, tendo um palco com mais de 22m de altura, o equivalente a um prédio de nove andares, sendo o mesmo usado em São Paulo e Fortaleza. Além de contar com o que há de mais moderno em tecnologia para fazer o público vibrar e aproveitar ao máximo os sucessos dos grandes artistas.

Festival

O VillaMix é um festival que exalta a grandiosidade e a tradição da música nacional e internacional. O mega show também conta com áreas específicas de camarote, espaços diferenciados, praças de alimentação, ambulatório, serviços de paramédicos e entradas específicas, permitindo que o público aproveite a festa com muito conforto e diversão.

