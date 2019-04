Amazonense Raylla Araújo está na final do The Voice Kids

Raylla representa o time Brown na final | Foto: Reprodução





Manaus - Preferida pelo público neste domingo (7), a pequena amazonense Raylla Araújo, de 13 anos, está na final do reality show musical The Voice Kids, da Rede Globo. Nas redes sociais, o público amazonense comemorou a indicação dela para representar o Estado na competição nacional.

A pequena, natural de Presidente Figueiredo, foi a terceira do time Brown a cantar no palco do programa. Com uma nova versão da música Amor I Love You, composição de Marisa Monte e do seu técnico no reality, Carlinhos Brown, Raylla levantou o público e conseguiu cair na graça do Brasil.

Ao ser questionada sobre a apresentação da amazonense, a técnica e cantora Cláudia Leitte se emocionou.

"Eu acho ela sempre incrível, a sua canção me leva para um lugar especial, de sonho e de fé. Ela tem um jeito de cantar muito maduro. Nesta edição, a Raylla revela que há muita criança pronta por aí, que emociona. Você é mágica", disse a técnica.

Já Carlinhos Brown teceu vários elogios sobre a cantora e depois deu 20 pontos à amazonense, que foram somados com a votação popular.

"A natureza te trouxe algo bom. Ela é exuberante e te fez ser percebida. Você é a doçura, você não traz só a floresta amazônica na voz, você traz o ar que a gente respira. Você arrasou em todas as edições e não é a toa que o público sempre te escolheu"

Raylla, que é estudante da Escola Estadual Maria Calderaro, localizada na avenida Aquariquara, Centro de Presidente Figueiredo, começou a cantar bem novinha e recebe o incentivo de familiares e os colegas da unidade de ensino.

Antes de cantar, o time do cantor baiano Carlinhos Brown foi questionado sobre o melhor momento no programa. Raylla contou que a audição às cegas marcou a sua participação no The Voice Kids.

No próximo domingo (14), Raylla vai enfrentar Luíza Barbosa, do time da Cláudia Leitte, e Jeremias Reis, do Time Simone e Simaria. O grande vencedor desta disputa será escolhido apenas pelo voto popular. Quem quiser votar na amazonense, basta acessar o site do Gshow, opção programa The Voice Kids e votar nela quando a emissora disponibilizar a votação.

