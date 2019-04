Vieiralves tem 'forrózão' nesta segunda-feira

Manaus - Ambiente seguro, cardápio variado, cerveja gelada e muita gente bonita. Tudo isso você encontra no Gargalo toda semana. E nesta segunda (08), não poderia ser diferente. O Pé de Serra mais badalado da cidade vai receber no palco: Jardel Santos, Xote com Pimenta, Balanço da Sanfona e a Gang do Forró, que abre o happy-hour às 19h. A casa está localizada na Av. Rio Branco, nº12, Vieiralves.

O ingresso custa R$ 20. Porém, colocando o seu nome na lista, através do WhatsApp da festa (99154 - 4664) você não paga entrada até 00h. E as promoções especiais de bebidas são um atrativo à parte: O chopp custa apenas R$ 4,99, das 18h às 21h; o balde de long necks Brahma contendo 12 unidades vai sair por R$ 90. E na área externa, quem pedir as cervejas Original e Brahma Extra (600 ml) desembolsa apenas R$ 8,99 por cada uma, até às 22h.

Atração principal da noite, Jardel Santos vai apresentar músicas do seu novo CD, lançado no mês passado. Os sucessos do momento ganharam uma nova roupagem na voz do "Negão", que interpreta 18 canções no disco. 3 delas contaram com as participações especiais de George Japa, Romarinho Mec, Felipe Salles e Ricardinho Cedraz. O novo trabalho já está disponível para download no site Sua Música e já conta com mais de 7 mil visualizações no YouTube, até o momento.

Segundo o organizador e proprietário do Gargalo, Wilson Monteiro, a ideia de realizar o 'Pé de Serra' surgiu com objetivo de proporcionar maior opção ao público que busca algo diferente das tradicionais festas de sertanejo e pagode.

"Esse projeto foi criado para quem gosta de dançar e curte daquele forró de raiz. O nosso espaço é um lugar adequado para as pessoas se divertirem a noite toda, ao som das melhores atrações da cidade" conta ele.

*Com informações da assessoria

