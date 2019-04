Wanderley Andrade grava novo DVD em Manaus

Manaus- No dia (18) de abril, Wanderley Andrade vai dar as cartas no Rancho Sertanejo, durante a gravação do DVD “O Cassino do Wanderley Andrade”, que reunirá os maiores sucessos do cantor paraense e contará com a participação de artistas locais.

“No meu cassino só tem ‘Ás’, só carta porrada, carta de sucesso, por isso vai ter participação de Uendel Pinheiro, representando o pagode; DJ Evandro Júnior, o forró; Guto Lima, o arrocha; e o pop da selva, Arlindo Júnior, representando o boi-bumbá”, comenta Wanderley.

Os ingressos antecipados para a gravação do DVD já estão à venda na bilheteria do Rancho Sertanejo (Avenida Professor Nilton Lins, em frente ao Aeroclube) e no Lanche do DJ Evandro Jr (Avenida Tefé, Japiim), ao preço de R$ 25 (pista) e R$ 50 (open bar de água, refrigerante, cerveja Itaipava e Caipirinha, até 4h da manhã).

No palco, o cantor estará com a banda completa. “Wanderley tem feito várias apresentações em Manaus, acompanhado só por um tecladista, mas para a gravação do DVD estará com banda completa, formada pelos músicos de Belém do Pará. Os fãs podem esperar um show completo”, destaca Evandro Júnior, produtor do evento.

No repertório, os grandes sucessos do cantor, entre eles “Traficante do amor”, “Mas credo”, “Detento apaixonado”, “Melô do Ladrão”, “Conquista” e “Morena Sereia”.

A festa ainda terá shows de Uendel Pinheiro, DJ Evandro Júnior e Xiado da Xinela e Guto Lima. Nos intervalos, muito flash back e tecnobrega com o DJ Reginaldo Fontinele.

