Morre J.Aquino, o 'Carrapeta', ex-radialista e político amazonense

J. Aquino foi radialista e político no Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - O cantor, radialista e político José Costa de Aquino, o “Carrapeta”, morreu na manhã desta segunda-feira (8) em Manaus. J. Aquino, como também era conhecido estava internado no hospital Delphina Aziz há quase 15 dias com problemas respiratórios e não resistiu a duas paradas cardíacas. O corpo do ex-parlamentar esta sendo velado na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

J. Aquino, com o apelido de Carrapeta, fez sucesso nas rádios amazonenses nas décadas de 70 e 80 e em 1982, foi eleito deputado Estadual, ao lado do então eleito governador Gilberto Mestrinho. Além de deputado, em outros dois mandatos, Carrapeta também foi vereador em Manaus.

Carrapeta surge no rádio em meados da década de 60 e oito anos depois, consegue seu primeiro mandato político, como vereador em Manaus, sendo um dos precursores do estilo de políticos impulsionados pelos programas populistas. A carreira na política se encerra como deputado estadual em 1986, quando termina o terceiro mandato.

No cenário da música, chegou a ter projeção nacional com músicas como, "a Dançarina", "Te amo de verdade", "Pecadora" e "O Garçom". Com quase 80 anos, ainda chegou a se formar em Direito, e atuou por um curto período como advogado. No rádio teve atuação de destaque na Rádio Difusora do Amazonas.

Sempre polêmico, e com uma forma peculiar de apresentar programas de radio, estreou na TV com programas de denúncias, como na TV Rio Negro.

Apesar do sucesso nas telas, não obteve êxito nas urnas em outras oportunidades na política.

