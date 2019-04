Igreja Batista apresenta espetáculo de Páscoa no próximo domingo (14)

Manaus- Em comemoração à Páscoa, a Nova Igreja Batista Grande Circular, mais uma vez lança o espetáculo Viva a Páscoa, Numa História de Amor. De 12 a 21 de abril, com sessões todos os dias às 20h. E com sessões extras nos dias 14, 20 e 21 (às 18h e 20h) e no dia (19) sessões às 16h, 18h e 20h.

| Foto: Divulgação/ Igreja Batista

Na comemoração de 10 anos do espetáculo, o Viva a Páscoa trás a história de um casal que em meio a conflitos familiares encontram o verdadeiro sentido da páscoa.

Eduardo, a ponto de pedir falência, enfrenta dificuldades na sua empresa que passa por momento difíceis. Em casa, sua esposa Cibelle o acusa de traição, causando diversa discussões fortes atingindo seu filho José, que ao ganhar um presente na escola, entrega este presente aos seus Pais.

O sentido da páscoa vai muito além do que é visto hoje | Foto: Divulgação/ Igreja Batista

Através deste presente Eduardo e Cibelle embarcam numa aventura, começando na criação do mundo, passando pelo Egito, Galileia, Jerusalém, Jardim do Getsemani e Monte Calvário, onde eles descobrem a entrega de Jesus por amor a cada um de nós.

Um show de luzes, efeitos especiais, dança, música, percussão, personagens e animais realísticos manipulados, além de inovações tecnológicas que prometem fazer o público participar e se sentir no ano 33 d.C.

Amor, perdão, salvação, este foi o ministério de Jesus | Foto: Divulgação/ Igreja Batista

Para o Pastor Presidente da NIB Grande Circular, Pr. Anderson Libório, a páscoa é um momento de reflexão. Através da páscoa Jesus Cristo escreveu a maior história de amor de todos os tempos. O sentido da páscoa vai muito além do que é visto hoje. Amor, perdão, salvação, este foi o ministério de Jesus. A missão de salvar todas as pessoas através da entrega de sua própria vida por amor, podendo através desse ato reescrever a história de todos nós.

