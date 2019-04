A venda de ingressos para o Rock in Rio 2019 começa nesta quinta-feira, 11, às 19h. A compra deve ser feita pelo site www.rockinrio.ingresso.com . Os ingressos custam R$ 525 inteira e R$ 262,50 meia-entrada, para cada dia de evento.

Não há taxa de conveniência. Quem optar por entrega em domicílio receberá suas pulseiras até agosto de 2019. A retirada em pontos físicos será realizada a partir de julho, em local a ser definido, na cidade do Rio. O Rock in Rio ocorre nos dias 27, 28 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro, na Cidade do Rock .

O Rock in Rio 2019 terá 16 espaços de atrações, cinco a mais que na edição anterior (Espaço Favela, New Dance Order, NAVE-Nosso Futuro é Agora, Fuerza Bruta e Rota 85). São 60 mil m2 a mais de área útil para o público presente.

No final do ano passado, em novembro, o Rock in Rio chegou a realizar uma venda antecipada de ingressos, que teve 198 mil Rock in Rio Cards vendidos em apenas duas horas. O "Card" dá acesso a um dia de festival, numa data a ser escolhida posteriormente pelo comprador. O preço cobrado em novembro foi de R$ 495 a inteira.

