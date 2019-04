Feira no Manauara oferece consulta médica e arrecada livros em braile

Manaus - Como forma de agradecimento ao povo manauense, a feira Nações e Arte realiza até o dia 5 de maio consultas médicas grátis e arrecada livros adaptados para pessoas cegas. A feira, que já tem tradição no Brasil, chega pela terceira vez no shopping Manauara, localizado no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

O porta-voz da feira, Weverton Barroso, explicou que são clínicos gerais que farão o atendimento gratuito durante o período da tarde, até o dia 5 de maio. Além disso, os comerciantes estão arrecadando livros em braille e áudio para serem doados para a Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas (Advam).



A Nações e Arte, segundo Werverton, é uma das maiores feiras do Brasil, chegando a realizar até 18 feiras ao mesmo tempo.

"Essa ação é uma forma de retribuir a receptividade do povo manauense. Esse ano de 2019 começou bem difícil e nada melhor do que oferecer atendimento médico à população e ajudar as pessoas com deficiência visual", completou.

O indiano Tannu Singh disse que já trabalha há mais de dez anos com artesanato, e agora oferece, no stand montado no Manauara Shopping, produtos indianos como capas de almofadas, móveis e outros.

"São peças únicas, exclusivas e todas talhadas e lapidadas a mão", disse o comerciante, que está pela segunda vez na cidade.

Os organizadores da feira convocam que todas as pessoas, interessadas nos serviços médicos voluntário, ou em doar os livros em braille ou em áudio, compareçam no espaço montado no Manauara, próximo à Sorveteria Glacial. Na tarde desta quinta-feira (11), a clínica geral, Lilian Vieira, estará fazendo os atendimentos.

