Programação variada e gratuita neste fim de semana em Manaus

Manaus- Espetáculo do Balé Folclórico, concertos da Amazonas Band, ensaio de Boi-Bumbá e evento alusivo à Páscoa fazem parte da agenda do final de semana nos espaços administrados pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

Para começar a programação, nesta sexta-feira (12), das 14h às 19h, tem “Tarde Dançante” com o lançamento do CD de Eder Rocha e muito bolero no Centro de Convivência do Idoso da Aparecida. O evento é aberto ao público e tem classificação livre.

Também na sexta-feira, a partir das 20h, o Teatro Amazonas será palco para a apresentação do espetáculo “Mensageiros de Francisco”, do Balé Folclórico do Amazonas, que tem como proposta mostrar as peculiaridades e religiosidade do povo ribeirinho. O espetáculo tem trilha sonora do Raízes Caboclas e duração de 45 minutos. Com classificação livre e entrada gratuita.

Já no Centro Cultural Usina Chaminé , ainda nessa sexta, a Cacompanhia de Artes Cênicas fará a segunda edição do espetáculo anual “Caconvida”, com a apresentação de “Balões’’, que tem influência da linguagem de Teatro de Objetos. O espetáculo terá duas sessões, sendo a primeira das 19h às 19h20, e a segunda, das 19h30 às 20h30. O acesso é livre e a entrada é gratuita.

Sábado

No dia (13), das 9h às 20h, o Centro Cultural dos Povos da Amazônia , recebe o “Páscoa sobre rodas”. Na programação, exposição de motos, com a Danka Moto Show; visitação às exposições; exibição de desenhos animados; atividades do projeto “É hora de brincar”; oficinas de dança infantil e de máscara de coelhinho; e apresentação da banda Berserkers Viking Riders. A entrada será gratuita, com doação opcional de uma caixa de chocolate.

Também no sábado, a partir das 21h, o Movimento Amigos do Garantido (MAG) realizará o primeiro Curral do Garantido de 2019, com a presença do novo Amo-do-Boi, Gaspar Medeiros; do novo Pajé, Adriano Paketá; do Levantador oficial, Sebastião Júnior; e todos os itens oficiais encarnados. A noite contará ainda com Márcia Siqueira, Márcia Novo, Israel Paulain, Leonardo Castelo, PA Chaves e DJ Paulinho Gama. Entrada gratuita.

Ainda no sábado, no Teatro Amazonas, a Amazonas Band apresentará, a partir das 20h, o concerto “Vertentes do Pós Moderno”, com repertório variado com obras de Tom Jobim, Vinicius de Moraes e Jorge Benjor. O concerto terá segunda apresentação no domingo, às 19h, também no Teatro Amazonas. Ambos com entrada gratuita e classificação livre.

