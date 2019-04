Músicos: Estúdio realiza workshop sobre bateria neste sábado em Manaus

Promovido pelo IV Encontro de Bateristas, o workshop está inserido como uma das ações de divulgação do encontro de bateristas que ocorrerá em setembro. Entusiastas e estudantes de música de todas as idades poderão participar da oficina. | Foto: Divulgação

Manaus - Voltado para profissionais e amadores de bateria, vai acontecer neste sábado (13), o workshop de bateria no Estúdio Supersônico, localizado na rua Brigadeiro Camarão, número 24, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da cidade. A oficina terá início a partir das 15h e será ministrada pelos bateristas Leonardo Pimentel e Airton Silva. A inscrição para participar do evento é gratuita.



Promovido pelo IV Encontro de Bateristas, o workshop está inserido como uma das ações de divulgação do encontro de bateristas que ocorrerá em setembro. Entusiastas e estudantes de música de todas as idades poderão participar da oficina.

Com duração de duas horas, cada palestrante terá uma hora para expor seus conhecimentos e tirar as dúvidas dos participantes. O músico Leonardo Pimentel apresentará seu projeto de percussão com instrumentos recicláveis, mostrando um pouco do uso de diferentes timbres. Já o baterista Airton Silva, que ministra aula há mais de 20 anos, ministrará o workshop de bateria, falando a partir da sua história com a música algumas dicas de como se aperfeiçoar com o instrumento.

O músico Leonardo Pimentel ressalta que o workshop é uma oportunidade para trocar conhecimentos e se aperfeiçoar na bateria. “É um encontro que está na sétima edição e é um importante momento para os bateristas trocarem informação e confraternizarem entre si. Nesses encontros, as pessoas se inspiram, se informam e acabam formando bandas ou parcerias”, afirma.

Serviço

O que: Workshop de Baterias

Quando: Sábado (13)

Horário: 15h

Onde: Estúdio Supersônico, localizado na rua Brigadeiro Camarão, número 24, bairro Dom Pedro

Entrada gratuita

Leia Mais

Temporada de Boi-Bumbá em Manaus começa no próximo domingo

Biblioteca Braille abre novos cursos gratuitos