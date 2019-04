Imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré no Festival Paraense

Imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, símbolo oficial do Círio de Nazaré estará em Manaus no Festival Paraense | Foto: Nossa Senhora de Nazaré — Foto: Christian Emanoel/Tv Liberal

Manaus -Com a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, símbolo oficial do Círio de Nazaré, evento católico que ocorre anualmente em Belém (PA), o Festival Paraense chega a sua 3ª edição neste fim de semana, 13 e 14/4, a partir das 17h, na Arena da Amazônia, Flores, zona Centro-Sul.



O translado oficial da imagem contou com a articulação institucional entre aPrefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e a Secretaria de Estado de Turismo do Pará. A organização do evento é realizada pela empresa ModeOn Eventos, que já atua há seis anos no mercado amazonense.

Conforme o diretor de Turismo da Manauscult, João Araújo, a participação no evento viabiliza, além do conhecimento, a gastronomia e música paraense, o contato com uma das mais importantes manifestações religiosas do Brasil, o Círio de Nazaré, que contribui ainda mais para o convívio harmonioso entre amazonenses e paraenses, bem como a movimentação econômica no Estado.

| Foto: divulgação

“Essa articulação institucional agregará valor ao evento. Sabemos que a santa peregrina atrai muitos visitantes por onde passa, além de adoradores e religiosos, gerando uma movimentação muito grande. Acreditamos que o papel da Prefeitura de Manaus foi fundamental nessa articulação, possibilitando que futuras outras articulações institucionais sejam feitas, valorizando ainda mais o evento, que só tem a crescer”, observou João.



O festival paraense, que já reuniu mais de 30 mil pessoas em suas edições anteriores, 2017 e 2018, oferece ao público a diversidade da cultura paraense, entre música, dança, gastronomia, artesanato e celebração religiosa, que este ano, ganhará um espaço de adoração e louvor, que será destinado também à divulgação do Círio de Nazaré de Belém.

Nessa edição, o espaço da gastronomia contará com 40 barracas de comida, que poderão concorrer ao prêmio de melhor prato do festival. Os pratos serão avaliados por uma comissão de jornalistas e digital influencers. Os critérios avaliados serão Originalidade, Harmonia, Apresentação, Sabor e Aroma.

O festival disponibilizará, ainda, o Espaço Bacuri, que será destinado à criançada, com brinquedos infláveis, além de touro mecânico, pula-pula, pescaria, tiro ao alvo, jogos eletrônicos, piscina de bolinhas, entre outros. A animação da festa ficará por conta de Pinduca, DJ Emilson, DJ Sound, Wanderley Andrade e Amazon Beach, com uma superestrutura de som, luz e iluminação, que será montada no palco Ver-o-Peso.

O valor do ingresso cobrado para o evento custa R$ 8 (meia-entrada), com pagamento em dinheiro ou por meio de cartões de crédito e débito, e pode ser adquirido pelo site www.modeoneventos.com.br, , ou ainda nas lojas físicas Via Uno, presentes nos principais shoppings de Manaus. Parte da renda do evento será revertida em doação a uma instituição, sendo a deste ano, o Pró-Menor Dom Bosco.