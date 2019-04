Conheça batons com alta fixação para comemorar o Dia do Beijo sem medo

Manaus - É impossível lembrar do Dia do Beijo e não pensar em batom. A "mulherada" não perde uma oportunidade de beijar bem e ainda ficar bonita com um dos itens queridinhos da maquiagem. Na data, que é comemorada neste sábado, 13 de abril, é ainda mais importante ter como aliado um produto de longa duração, o que garante menos uma preocupação na hora de aproveitar o tempo com o crush.

Pensando nisso, o EM TEMPO separou opções do mercado dos cosméticos para não passar a data encalhada. São batons poderosos, que garantem cor mesmo após o beijo.

Liptints

| Foto: Rebeca Mota

Uma opção para colorir os lábios são os liptints, que são cosméticos que seguem os mesmos estilos dos batons em caneta e prometem apenas dar uma leve cor aos lábios. O ideal aqui não é ter um colorido intenso e sim, dar uma aparência de naturalidade para a boca.

O produto é uma excelente opção para as mulheres que tem companheiros que não gostam de sair com a cor do batom no rosto ao dar um bom beijo na amada. O principal nome no ramo deste tipo de cosméticos é o Benetint, da Benefit.

A própria descrição do produto diz que ele é a prova d’água e de beijos. A maquiadora Larissa Barroso avaliou muito bem a durabilidade do leve corante de boca.

Intense Batom Cremoso



| Foto: Rebeca Mota

O Intense Batom Cremoso da Boticário possui textura cremosa e macia, cor intensa e durabilidade de até 4 horas. O batom não é pegajoso e é fácil de aplicar. Sua nova fórmula é ultra pigmentada e de alta cobertura.

Ele proporciona ainda uma cor uniforme já na primeira aplicação, deixando seus lábios hidratados ao longo do dia e com uma sensação confortável.

"Os batons têm alta cobertura, uma boa pigmentação e uma profunda hidratação. O ideal é manter os lábios bastante hidratados e a proposta dos batons é uma ótima fixação. O diferencial é que, além da pigmentação, ele não craquela nos lábios", conta Ketlen Albuquerque, consultora da Boticário do Manauara Shopping.

Batom Phebo

| Foto: Divulgação

A linha de Maquiagem Phebo formulado para prevenir contra o ressecamento e o envelhecimento precoce, os novos Batons Líquidos oferecem alta hidratação dos lábios, por conta da Vitamina E, além de uma cobertura uniforme e ótima fixação. O produto é livre de fragrância e parabenos. Os batons podem ser encontrados no valor de R$58.



UNA Velvet



| Foto: Divulgação

Batons com longa duração, cores marcantes, efeito matte e ainda uma textura aveludada, que traz uma sensação suave para a boca. Essa é a proposta do novo UNA Velvet.

O batom tem uma formulação totalmente inovadora, com textura aveludada e 12h de máxima pigmentação na primeira passada. Trata-se da maior pigmentação do portfólio da maquiagem Natura. Além disso, o produto tem uma exclusiva textura aveludada, superconfortável, que faz com que o batom deslize facilmente pelos lábios - dando uma deliciosa sensação de veludo. Com preço sugerido a partir de R$ 47,90.



Como fazer o batom durar mais

1 - "O maior detonador da beleza do batom são os lábios ressecados", conta a maquiadora Larissa Barroso. Ela indica a esfoliar os lábios e aplicar um hidratante labial, que além de melhorar o ressecamento, vai beneficiar o aspecto da boca, evitando que rachaduras e descamação apareçam.

2 - O primer é um aliado e tanto. "Ele aumenta a duração do batom, evita aquelas rachaduras comuns nos lábios, e se tiver um hidratante associado na fórmula, dispensa o uso do hidratante labial".

3 - O maquiador Rosman Braz recomenda que a aplicação do batom seja feita preferencialmente com pincel. "Quando você faz a aplicação com o pincel, os lábios ficam da cor exata do batom, o que não acontece quando você aplica diretamente com a bala (o bastão) do batom", conta.

4 - Contornar os lábios com um lápis é essencial para definir a região - além de evitar que o batom escorra e a cor "vá por água abaixo".

Agora, de posse dessas valiosas dicas, você pode aproveitar o dia e beijar bastante sem risco de manchar o batom ou ficar sem ele nos lábios.

Veja dicas com a maquiadora Larissa Barroso:

Confira as dicas da Larissa Barroso | Autor: Rebeca Mota





Pauta e edição: Bruna Souza

