Artistas amazonenses apresentam ‘Contos de uma Amazônia fantástica’

Ao todo, 17 artistas participam da exposição, que acontece no Palacete Provincial, Centro de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Com o objetivo de exaltar a beleza e os mistérios da região, 17 artistas locais apresentarão, na quarta-feira (17), suas versões de lendas e mitos populares do folclore amazônico, na exposição “Contos de uma Amazônia Fantástica”, projeto contemplado no edital de Conexões Culturais 2017, da Prefeitura de Manaus. O evento terá início às 19h, no Palacete Provincial, Centro.



Idealizado por Luiz Andrade, o projeto reúne jovens artistas, entre, escultores, ilustradores, pintores e músicos, que se debruçaram sobre os mistérios e a narrativas locais para apresentar lendas conhecidas, seres únicos e fantásticos, além de relações de simbiose belas e que caminham entre o real e o imaginário. Esses expositores buscam, por meio de seus trabalhos, o resgate da relação perdida do povo com sua cultura.

Na abertura do evento, haverá um coquetel para os convidados e uma apresentação especial. Ao longo da exposição, os espectadores poderão observar e apreciar pinturas, esculturas, performances e sonoras, as quais destacam a identidade artística de cada expositor.

A curadoria é assinada por Hadna Abreu e tem ainda a participação de Daniela Soares, Davi Martins, Diego Alessandro, Erick Rodrigues, Francisco Ricardo, Gedeon Nunes, Geovana Balbi, Leandro Moraes, Luiz Andrade, Rafael Rodrigues, Rai Campos, Rayanne Cardoso, Rainer Canto, Samantha Karlia, Taiara Guedes e Uýra Sodoma.

As obras ficarão expostas na Galeria Manoel Santiago, segundo piso do Palacete, por um período de 30 dias (de 17 de abril a 17 de maio). O horário de visitação da exposição é de terça a sexta-feira, das 9h às 17h e aos sábados e domingos, das 9h às 14h.

