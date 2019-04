Veja: Teaser do último filme da franquia Star Wars é lançado

Teaser é cheio de referências | Foto: Divulgação

Manaus - A LucasFilm divulgou na tarde desta sexta-feira (12) o teaser trailer e o nome do Episódio IX de Star Wars. Este será o último episódio da saga que conquistou milhões de fãs desde "Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança", em 1977. Confira o trailer a seguir:



Episódio IX será o último da franquia | Autor: Divulgação

No trailer, é possível ver os atores Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd reprisando seus papéis no novo longa. Mark Hamill, o Luke Skywalker, confirmou que estará presente no filme.



Já Carrie Fisher, falecida em 2016, também aparece no teaser. Segundo a produção, essas cenas foram filmadas para o episódio VIII e serão reutilizadas no longa. Ian McDiarmid, que faz o Palpatine, também aparece no trailer em uma breve aparição.

Além de dirigir, J.J. Abrams assina o roteiro junto com Chris Terrio. "The Rise of Skywalker", sem título brasileiro até o presente momento, pode ser traduzido livremente como "A ascensão de Skywalker", e chegará aos cinemas no dia 20 de dezembro.









Leia Mais

Assista ao novo trailer do 'Rei Leão'

Quer saber quem pode ser o próximo a morrer em Game of Thrones?