Bumbás recebem apoio do Governo do Amazonas e da Coca-Cola

Manaus - O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o diretor de Relações Corporativas da Coca-Cola Brasil, Victor Bicca, anunciaram, na manhã desta sexta-feira (12), a antecipação do apoio ao 54⁰ Festival Folclórico de Parintins, que acontece no dias 28, 29 e 30 de junho. O Governo do Estado irá repassar R$ 5,1 milhões, em três parcelas, aos bumbás Caprichoso e Garantido. O patrocínio da Coca-Cola será de R$ 2,5 milhões às agremiações.

“A gente já vai começar a fazer esse repasse em abril, entendendo que os bois têm seus compromissos para colocar o Boi na Arena, como comprar material, pagar pessoal. Agora, no dia 30 de abril, já há esse compromisso e o Governo do Estado vai honrar. Vamos pagar em três parcelas, a primeira agora em abril e até a entrada do boi na arena a gente quita”, explicou o governador.

Wilson Lima destacou a importância do investimento no festival. “Quando a gente fala em Festival de Parintins não estamos falando somente de diversão, mas de geração de emprego e renda, porque tem muita gente que trabalha em função disso lá em Parintins. A população praticamente dobra e temos uma circulação de dinheiro em todos os segmentos, transporte fluvial, setor de aviação, alimentação; é o turismo que ganha com isso. Ele traz um retorno muito significativo para o Estado do Amazonas”, frisou.

Patrocínio

O governador destacou o apoio da Coca-Cola Brasil na realização do espetáculo. “Há muito tempo que aCoca-Cola apoia o Festival Folclórico de Parintins e hoje dá mais uma demonstração dessa valorização da cultura, mostrando seu comprometimento com o povo parintinense e com o Estado do Amazonas, no sentido de preservar a nossa identidade”, afirmou.

Trata-se do 24º ano consecutivo que a Coca-Cola Brasil investe no Festival de Parintins, uma das mais importantes festas folclóricas do Brasil. Em 2019, o patrocínio para o evento alcança a cifra de R$ 2,5 milhões, sendo 50% do valor para cada boi.

Desde o início da parceria, os valores aplicados pela Coca-Cola Brasil no festival contribuem, principalmente, para o desenvolvimento socioeconômico do interior do Estado do Amazonas e para a valorização da cultura local.

“Dar esse apoio ao Festival de Parintins, há mais de duas décadas, é uma satisfação para nós e uma forma de reafirmar o nosso compromisso e identificação com a cultura nacional e amazonense. Fazer essa festa ser ainda mais conhecida é um compromisso da Coca-Cola. Sabemos do potencial desses investimentos e temos certeza que, mais uma vez, seremos surpreendidos com um espetáculo único”, afirmou o executivo da Coca-Cola Brasil, Victor Bicca.

O secretário estadual de Cultura, Marcos Apolo Muniz, ressaltou que a continuidade do patrocínio da Coca-Cola Brasil reforça o compromisso da empresa e a grandiosidade do Festival, realizado pelo Governo do Estado do Amazonas. “Uma marca como a Coca-Cola só alia seu nome por tantos anos a eventos com muita credibilidade. Essa parceria é fundamental para o fortalecimento do espetáculo encantador que Parintins proporciona”, afirmou Marcos Apolo.

Retorno

Os presidentes dos bumbás reforçaram a importância do apoio do Governo do Estado e da Coca-ColaBrasil na realização do festival. “Contar com essa parceria é garantia de sucesso e de que nós vamos ter um festival muito forte, o melhor de todos os tempos e, sem dúvida nenhuma, levando nossa festa cada vez mais longe”, destacou o presidente do Garantido, Fábio Cardoso. “Esse recurso impulsiona o município, possibilitando que os bois contratem mão de obra e paguem os artistas, gerando impacto direto na economia local”, disse o presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá.

O prefeito de Parintins, Bi Garcia, afirmou que a realização do festival impulsiona a economia do município. “Entram, no período do festival, mais de R$ 80 milhões na economia da cidade, quando nós temos um orçamento municipal na ordem de R$ 172 milhões, portanto, é muito importante a realização do festival do ponto de vista cultural, turístico e consequentemente da geração de emprego e renda, além da melhoria da qualidade de vida do povo parintinense”, observou Bi Garcia. “A cada ano que se realiza o festival, com patrocínio da Coca-Cola e apoio do Governo do Estado a gente aumenta a capacidade de recebimento de turistas no município de Parintins”, completou.

Coca-Cola Brasil e o Amazonas

De acordo com a assessoria de comunicação da Coca-Cola, há 28 anos a empresa está presente no Amazonas, por meio da atuação dos fabricantes Recofarma e Grupo Simões. É responsável por uma cadeia de valor que apoia aproximadamente 11 mil famílias no Amazonas, entre funcionários, fornecedores de matérias-primas e prestadores de serviços.

Por ser um bioma único no mundo, a assessoria informa que é papel da empresa atuar na proteção ambiental do estado, desenvolvendo modelos de negócio que tragam sustentabilidade para a região. Além do apoio ao Programa Bolsa-Floresta, da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), a empresa tem investido no desenvolvimento socioeconômico e na conservação da biodiversidade do Amazonas.

Nos últimos anos, a Coca-Cola Brasil fortaleceu as cooperativas e associações no interior do Amazonas, contribuindo para melhorar a logística, a segurança do trabalho e incentivando boas práticas de manejo sustentável. O resultado é que a agricultura familiar de 12 municípios amazonenses é responsável por quase metade do fornecimento de guaraná para a produção da companhia. Com o fortalecimento da cadeia produtiva do guaraná garantimos o trabalho de pequenos produtores e cooperativas.

*Com informações da assessoria.

