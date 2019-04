'Zana – O Filho da Mata' estreia em festival neste sábado

O curta, voltado para o público infanto-juvenil, conta as aventuras de um pequeno índio em uma missão de resgate contra vilões míticos | Foto: Divulgação





Manaus - Dirigido por Augustto Gomes, Zana – O Filho da Mata estreia neste sábado (13), a partir das 8h, na segunda edição do festival de cinema Olhar do Norte, no Les Artistes Café Teatro. O curta, voltado para o público infanto-juvenil, conta as aventuras de um pequeno índio em uma missão de resgate contra vilões míticos, inspirados em famosos personagens de histórias ribeirinhas amazônicas, como o velho do saco e o Curupira.



Produzido por uma equipe de 30 pessoas, o filme é protagonizado por Remí Sampaio, tukano de São Gabriel da Cachoeira. Irê Sampaio, ator que interpreta o Curupira, também é da tribo Tukano.

Produzido por uma equipe de 30 pessoas, o filme é protagonizado por Remí Sampaio | Foto: divulgação

Para o diretor, que nasceu e cresceu em comunidade ribeirinha, levar aspectos da sua infância no interior é importante para construção da narrativa do filme.

“As coisas mudam quando contadas da realidade do povo ribeirinho, que é muito diferente das crianças da cidade”, comenta Augustto Gomes.

Para o maquiador Cacá Mendes, que veio especialmente do Rio de Janeiro para a produção do curta, a experiência de trabalhar na selva Amazônica é única, e apesar do clima quente e da grande quantidade de chuvas e de formigas, o comprometimento das pessoas envolvidas contribuiu para uma ótima experiência.

“Sair do conforto que eu tenho no estúdio é difícil, mas o esforço e a dedicação da equipe fazem valer a pena”, conta o maquiador, que pela segunda vez trabalhou com maquiagem em atores indígenas.

Zana – O Filho da Mata é uma obra da Plongée Produções | Foto: divulgação





Curta-metragem

Zana – O Filho da Mata é uma obra da Plongée Produções, com apoio do edital de financiamento do Prêmio Manaus de Audiovisual, firmado entre a Prefeitura de Manaus e a Agência Nacional do Cinema (Ancine). Além da exibição no Olhar do Norte, o curta foi selecionado para o I FestCine Índigena de Águas Belas, que acontecerá em Recife, de 25 a 29 de abril. O festival pernambucano reúne o total de 19 obras audiovisuais, das quais participam 14 nações indígenas diferentes.

Festival do Norte

Nos próximos dias 12, 13, 14 e 15 de abril, Manaus recebe a 2ª edição do Festival de Cinema Olhar do Norte. Com mostras de filmes da Região Norte e de repercussão nacional, o evento é uma importante ferramenta do cinema local de expandir horizontes e fortalecer a apreciação da sétima arte no Amazonas.

No total, 22 filmes serão exibidos no Les Artistes Café Teatrodurante os quatro dias de evento. Sete produções da Região Norte estão concorrendo e serão analisadas por uma comissão de jurados, formada por três competentes profissionais do cinema. São eles: a diretora Elen Linth, o professor Antônio José Vale da Costa, e a professora Luiza Azevedo.

O "Olhar do Norte" é dividido em duas categorias: Mostra Norte (composta por sete curtas-metragens da Região Norte) e Mostra Outros Nortes (composta por 10 curtas-metragens que alcançaram destaque nos principais festivais brasileiros em 2018).

Edição: Bruna Souza

Leia mais

Cineclube de Arte apresenta obra inédita de Jimmy Christian

Netflix afirma que 'Grey's Anatomy' permanece na plataforma