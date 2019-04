Espia só maninho: Festival Paraense anima público em Manaus

Manaus - Tacacá, vatapá e carimbó. Essas são só algumas surpresas que poderão ser encontradas edição do Festival Paraense 2019, que ocorre neste fim de semana (13 e 14 de abril), às 17h, no espaço Podium Leste, da Arena da Amazônia, em Manaus..

Com público estimado em 30 mil pessoas, este ano o evento terá o preço do ingresso simbólico cobrado ao valor de R$ 8 a meia entrada, tendo como forma de pagamento dinheiro e cartões de crédito e débito, comprados pelo site www.modeoneventos.com.br

Como em todos os anos, parte da renda será revestida em doação a uma instituição, sendo a deste ano, o Pró-menor Dom Bosco.

O espaço gastronômico contará com 40 barracas de comida paraense, além de foodtrucks e foodbikes de doces. As barracas de comidas apresentarão os pratos mais tradicionais do cardápio paraense como a maniçoba, tacacá, o açaí, arroz paraense, farofa de camarão, pato no tucupi e muito mais. Os pratos serão comercializados com valores a partir de R$ 5 até R$ 20.

Entre os parceiros do evento estão, Cervejaria Cerpa, Coca-Cola, Del Valle, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas (Abrasel-AM), Gelo Manaus e FC. Comunicação Visual.

No palco “Ver-o-Peso”, a animação da festa ficará por conta de Pinduca, DJEmilson Djsound, Wanderley Andrade e Amazon Beach, uma superestrutura de som, luz e iluminação, será montada para atender o público presente



Já no espaço bacuri, destinado a criançada, haverá brinquedos infláveis, pula-pula, touro mecânico, tiro ao alvo, pescaria, piscina de bolinhas, jogos eletrônicos, entre outros.

O também esperado bazar Mode On, promete ser uma atração à parte. Com mais de 30 stands de artesanato e lojas com vários produtos que vão desde os artesanatos até a lojas de sandálias, bolsas, roupas, bijouterias, quadros, artigos de decoração, alguns locais e outros produtores vindos do Pará com valores acessíveis. O bazar Mode On é uma das atrações que mais fazem sucesso entre os visitantes.

Concurso de gastronomia

Este ano, uma comissão de jornalistas e digital influencers votará nos dois dias do evento para eleger o melhor prato do festival. Os critérios avaliados serão originalidade, harmonia, apresentação, sabor, aroma.

*Com informações da Assessoria

Leia mais:

Bumbás recebem apoio do Governo do Amazonas e da Coca-Cola

Mesmo debaixo de chuva, VillaMix reúne milhares na Arena da Amazônia