4 passos para driblar a compulsão alimentar na Páscoa

Não exagere no almoço de Páscoa | Foto: divulgação





Chegou uma das épocas mais aguardadas épocas do ano: a Páscoa, período em que muitos se dedicam a se deliciar com os mais variados ovos de chocolates. E junto com ela, surge também a preocupação de como não exagerar no consumo dos doces e, ao mesmo tempo, não deixar de aproveitar esse momento prazeroso. Mas será que existe uma forma de ensinar ao nosso cérebro que não precisamos “devorar” um ovo de Páscoa de 5 quilos inteiro?

Para ajudar quem tem medo de abusar e ganhar quilos indesejados nesse período, a especialista em obesidade Gladia Bernardi, autora do best-seller “Código Secreto do Emagrecimento” (Ed. Gente), explica que o grande segredo é evitar a compulsão.

“A Páscoa é uma data muito esperada e, quando o momento chega, muitos se encontram em um nível de ansiedade altíssimo para ganhar ou até comprar diferentes tipos de chocolate. Além disso, muitos utilizam o momento para realizar brincadeiras como “amigo secreto” de ovo de Páscoa, ou acham outros motivos para ganharem e consumirem ainda mais doces”, comenta.

Segundo Gladia, comer doce nunca faz bem para a saúde, porém, não é necessário se privar 100% desse prazer, em datas especiais.

“Precisamos consumir de forma consciente, sem exageros e sem ficar arrumando mil desculpas para comer ainda mais e mais. Na prática, fica mais difícil realizar esse autocontrole, mas existe um passo a passo simples do emagrecimento definitivo, que ajudar a evitar o consumo excessivo de chocolate na Páscoa”, ensina Gladia.

Opções mais saudáveis é o melhor para manter o corpo | Foto: Divulgação





Confira abaixo as dicas da especialista:

1 - Treine sua mente

Quem nunca ouviu falar naquela famosa expressão “atraímos tudo aquilo que pensamos”? Muitos costumam almejar coisas na vida - como ter sucesso, viajar, conseguir um bom emprego-, além de emagrecer, que geralmente está entre os primeiros itens da lista de “sonhos de consumo”.

O problema é que a maioria das pessoas deseja e se concentra de fato naquilo que quer alcançar durante apenas 5 minutos no dia e, nas demais horas, fica se lamentando sobre o quanto tudo é difícil de se conseguir, criando obstáculos para si mesmo.

“O mesmo acontece no processo de emagrecimento. Se você comer o chocolate pensando que é Páscoa e, por esse fato, pode comer ‘como se não houvesse amanhã’, com certeza irá ganhar os quilos que não deseja e não precisa. Por isso, controle o seu pensamento e treine sua mente para que não tenha atitudes compulsivas. Sim, a Páscoa é muito boa, mas temos chocolate disponível o resto do ano em qualquer supermercado. Coma com moderação e sem culpa”, salienta.

2- Controle os seus sentimentos

As sensações ruins que foram geradas por conta dos pensamentos negativos geram sentimentos de fracasso, desânimo, rancor, inveja, tristeza, e até depressão. Assim como tudo o que ingerimos traz benefícios ou malefícios para a nossa saúde, o mesmo acontece com os nossos sentimentos.

“Se nos alimentamos com sentimentos ruins que surgem devido aos pensamentos negativos, como pontuamos no item anterior, nossas células também irão receber mensagens ruins. Por isso, quando comemos o chocolate, por exemplo, pensando que vamos engordar, automaticamente o corpo vai entender que aquele alimento ingerido engorda. Uma coisa acaba levando à outra”, comenta Gladia.

3- Não seja “escravo” das suas vontades

Como explicado acima, tudo faz parte de um ciclo. Se você tem pensamentos negativos (passo 1), que se transformam em sentimentos que mandam mensagens erradas para as suas células (passo 2), o terceiro passo, segundo Gladia, são as mensagens enviadas pela mente, que nos impedem de comer apenas o necessário.

“Nesse item, podemos dizer que a mente aponta, de forma equivocada, que devemos comer uma quantidade exagerada de chocolate na Páscoa, já que ela acontece apenas uma vez ao ano, que na segunda-feira seguinte não comerá mais chocolate, que um pouco a mais não vai engordar, e assim por diante. Essas atitudes viciam o cérebro e criam um padrão alimentar ruim e desnecessário”, explica.

4 - Cultive bons hábitos alimentares

O quarto e último passo é não permitir que tudo o que foi citado acima torne-se um hábito, o que pode acontecer com a repetição, conforme os anos vão passando.

“A minha dica é que, se você já se considera uma pessoa que está acima do peso por conta dos maus hábitos, que foram viciando o seu cérebro desde quando você era criança, é importante começar a mostrar que existem rotinas saudáveis que a sua mente também pode aprender aos poucos. É uma questão de mudança de perspectiva, onde a Páscoa não será um motivo para comer exageradamente, mas, sim, uma data em que é permitido comer chocolate de forma moderada”, finaliza.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Bolo fit de receita exclusiva é opção de saúde nesta Páscoa

Procon encontra diferença no preço de produtos da Páscoa em Manaus