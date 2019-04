Silvio Santos fala sobre família trabalhar no SBT e critica Faustão

Bem humorado, o apresentador ironizou a própria empresa ao contar em tom de brincadeira o porquê de empregar os parentes | Foto: Divulgação

Neste domingo (14), o apresentador Silvio Santos voltou ao ar no SBT com uma nova leva de episódios de seu programa e acabou chamando atenção ao criticar outros apresentadores de TV durante o quadro 'Bolsa Família'. Além disso, em tom de brincadeira, explicou o motivo para colocar a família para trabalhar em sua emissora.



“Eu preciso economizar. Tem a Silvinha, que faz o Bom Dia & Cia, coloquei a Patricia, a Rebeca…”, disse sobre as filhas, que trabalham no SBT. “Não tinha ninguém para escrever novela, falei para minha mulher [Iris Abravanel]: ‘escreve novela, se não te abandono’. Aí meu neto dizia: ‘vovô, me dá doce?’, falei ‘vai trabalhar, Tiago Abravanel’. Cinco na televisão para economizar dinheiro”, continuou.

Depois, Silvio comentou sobre o salário de outras estrelas da TV: “Xuxa ganhando um dinheirão, [Rodrigo] Faro ganhando outro dinheirão, o Faustão mentiroso, mentiroso. Ganhar R$ 5 milhões por mês, o Faustão? Mentiroso!”, disparou o apresentador, que afirmou não acreditar no possível salário de Fausto Silva, na TV Globo.

O apresentador finalizou o assunto ironizando a filha Rebeca, apresentadora do 'Roda a Roda': “Fizeram uma pesquisa na televisão, ganhou Rebeca. Como que eu aguento? Ela não faz nada, só fica ali em pé [dizendo] ‘roda, roda’. Ela ganhou o Troféu Internet? É proteção”, disparou.