'Geek Experience' promove campeonato de games e oficinas em Manaus

Manaus- Os amantes da cultura pop e geek e os que têm curiosidade sobre o tema estão tendo a oportunidade de participar de uma programação com esse foco, com campeonatos de games e oficinas, no Amazonas Shopping. O “Geek Experience”, que começou na última sexta-feira (12), apresenta nesta terça-feira (16), às 18h, o Quiz Nerd. Na quarta-feira (17), às 19h, tem painel sobre a “Importância da participação feminina nos quadrinhos”, com Carol Peace.

Na quinta-feira (18), às 19h, João Paulo Nogueira, do Samsung Instituto de Desenvolvimento de Informática para Amazônia (SIDIA), estará ministrando a palestra “Jogos do Futuro: as novas tecnologias que vem por aí”.

O ‘Geek Experience’, que está na sua segunda edição, acontece na Praça de Eventos da Expansão até o dia (28), de segunda a sexta-feira, das 16h às 22h, sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 21h. A entrada é gratuita. O objetivo do evento, conforme explica o gerente de Marketing do Amazonas Shopping, André Santi, é estimular a interação entre as pessoas que acompanham a cultura pop e geek, com as que ainda não conhecem, mas têm curiosidade sobre o tema.

Santi ressalta que a programação foi preparada para os fãs do universo geek e pop de todas as idades. Entre as atividades previstas estão oficinas e campeonatos de card games, como Pokemon e Yugioh, partidas de jogos de tabuleiro e eletrônicos como DOTA 2 e Fortnite, bate papo sobre séries de TV, filmes e livros, exposição de robôs e impressoras 3D e Meet & Greet com o jogador manauara de League of Legends (LOL), Alexandre – “Titan”.

Programação

Durante todos os dias de evento, computadores estarão disponíveis para que os visitantes possam jogar os games de sucesso no momento, como Apex Legends e Fortinite, além de League of Legends (LOL) e DOTA 2. O evento também tem uma área para que o público possa vivenciar uma experiência em realidade virtual.

O Geek Experience também conta com uma exposição exclusiva de robôs e impressoras 3D, do Manaos Tech, acontecendo a partir desta segunda-feira (15) até quinta-feira (18) e de quarta-feira (24) a sexta-feira (26). Nesta segunda-feira (15) haverá oficina de Games 2D, das 19h às 21h.

Na próxima sexta-feira (19), às 19h, a jornalista Juçara Menezes mediará o painel sobre o mundo Marvel com a presença de cosplays. Nos dias 20 e 21, a programação do “Geek Experience” inclui campeonato de LOL.

No dia 22, às 17h, haverá oficina de escrita criativa com Carol Peace. Às 19h, Ariel Marcelo Madril, do SIDIA, ministra a palestra “Programador de jogos: Onde vivem? O que comem? O que fazem?”. No mesmo dia, a partir das 20h, acontece um bate papo com os autores amazonenses Carol Peace, Jan Santos e Luiz Andrade.

No dia (23), às 18h, Juçara Menezes comanda painel sobre o mundo Marvel. Também neste dia haverá mais uma edição do Quiz Nerd. No dia 24, às 16h, haverá a palestra “Robótica como ferramenta educacional”. Às 19h, acontece o torneio de robótica sumo.

Já no dia (25), a programação do “Geek Experience” inicia às 17h, com o Quiz Nerd. A partir das 19h, o jogador amazonense de LOL, Titan, estará no Amazonas Shopping para um encontro com os fãs. O jovem faz parte da equipe KaBuM, uma das principais do esporte. No dia 26, às 17h, acontece a palestra “Star Wars: Ciência, Ficção e Realidade. Às 19h, André Anzoategui media o painel sobre o Star Wars.

Dia(27), a programação inclui Quiz Nerd. No último dia do evento, 28, haverá partida show feminino de LOL e CS.

