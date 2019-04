John Veiga e Jyou Guerra agitam festa 'Vem que tem’ em Manaus

Manaus - Os cantores John Veiga, Jyou Guerra e Dj Daniel Barreto agitam a festa “Vem que tem” nesta quinta-feira (18), a partir das 21h, na Zer092, localizado na rua Rio Jutaí, Vieiralves, Zona Centro-Sul de Manaus.

A festa ‘Vem que tem’ é uma produção temática da noite ‘Sextaneja’, de mistura de ritmos atuais para contagiar o público presente com sorteios e várias promoções durante a noite toda. Animado pelas melhores bandas da cidade.

John Veiga e Jyou Guerra são conhecidos do público manauara por se apresentarem em diversas casas noturnas da cidade Com produção própria e trabalho individuais, seus repertórios são recheados de novidades. Os artistas cantam todos os ritmos de música, mas são conhecidos pela ótima facilidade de entreter o público que curte o sertanejo universitário que virou febre no Brasil.

Referência na noite manauara por proporcionar o melhor para o público local, a Zer092, vem com uma nova opção todos os sábados e traz uma festa temática com o objetivo de tornar as noites diferenciadas. Você pode nos seguir através das redes sociais: @zer092lounge e pode aproveitar a lista vip para entrar as 23 h.

*Com informações da assessoria.

