Igreja de Manaus apresenta musical de Páscoa neste fim de semana

Manaus - Repetindo a boa trajetória de 2018, com um auditório lotado em duas sessões, o Coral da Igreja Adventista Central de Manaus apresentará mais uma vez, em 2019, o musical “Cristo, a Luz”, de Jader Santos. Desta vez, as apresentações acontecem nos dias 20, 21 e 28 de abril, em três locais diferentes, e todas as sessões terão entrada franca.

De acordo com o regente e diretor musical do grupo, Lucas Vítor Sena, a ideia de reapresentar a cantata foi um pedido não apenas dos próprios coristas, mas de muitos que não tiveram oportunidade de assistir o musical em 2018. No ano passado, a apresentação aconteceu na Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) Central de Manaus, localizada no Centro da capital.

“‘Cristo, a Luz’ é um musical forte, com uma música incrível e uma letra perfeita, que resgata com vigor o verdadeiro sentido da cruz, que é Cristo. É a mensagem completa de que Jesus Cristo, nosso Salvador, nasceu, viveu entre nós, curou, perdoou, salvou, morreu na cruz, ressurgiu, é a nossa Luz, e voltará um dia para nos resgatar desta Terra cheia de pecado”, explica o regente.

Apresentações

As sessões de “Cristo, a Luz” ocorrerão em três dias, horários e locais diferentes. A primeira sessão será no sábado (20), às 19h, no Centro de Convivência André Araújo, localizado na rua 5, conjunto Costa e Silva, na Raiz, Zona Sul da capital.

A segunda apresentação acontece no Domingo de Páscoa (21), a partir das 18h30, na IASD Central de Manaus, que fica na avenida Sete de Setembro, 1887, Centro de Manaus, entre as ruas Jonathas Pedrosa e Visconde de Porto Alegre. Já a terceira apresentação acontece no domingo (28), a partir das 18h15, na IASD de Cachoeirinha, situada na rua Professor Marciano Armond, 1843, Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

Coral conta hoje com cerca de 40 integrantes. Apresentação de "Cristo, a Luz" é feita em parceria com a Igreja Adventista da Raiz | Foto: Oquimar Neles/IASD Central de Manaus

Nível técnico



O diretor do grupo ainda ressalta que as apresentações de 2019 contarão com a participação da “prata da casa”, isto é, membros da própria IASD Central de Manaus. As únicas participações externas são de cantores da IASD do bairro da Raiz, frutos de uma parceria especial, e do Quarteto Majestade, segundo Lucas.

“No ano passado, nós tivemos a participação de muitos cantores de fora da nossa igreja, visto que alguns dos nossos diamantes ainda estavam em um estado bruto. Esses diamantes foram lapidados, e estão compondo hoje o Ministério de Louvor da IASD Central, um grupo seleto que tem se dedicado bastante à música”, salienta.

O ineditismo de “Cristo, a Luz” em 2019 fica por conta de duas parcerias especiais, e uma delas é com a Igreja Adventista do bairro da Raiz, na Zona Sul da capital. A união entre as duas congregações, segundo Lucas, foi aventada no início de 2019, e promete render bons frutos.

“Como diz o apóstolo Paulo, todos somos membros de um só corpo, e Cristo é a Cabeça deste corpo. Eu nasci e cresci na IASD da Raiz, e ela é uma igreja conhecida por ser celeiro de cantores de alto nível técnico aqui em Manaus. Sugeri a parceria, a igreja topou, e esses cantores virão somar conosco nas apresentações de ‘Cristo, a Luz’, reforçando o coro grande que já temos”, afirma o regente.

Orquestra

A segunda parceria é com a Companhia de Música Cristã, dirigida pelos músicos Janderson Carvalho e Odirley Mozambite, este último, integrante da Amazonas Band. Criada oficialmente em 2018, a Companhia de Música Cristã é formada por jovens músicos a partir de 15 anos de idade que tem dedicado seus dons e talentos à música cristã.

Ao todo, 17 músicos integram a pequena orquestra, sendo três violinistas, um contrabaixista, três trompetistas, dois trombonistas, um flautista, um percussionista e dois saxofonistas, além de instrumentos de base, como violão, guitarra e contrabaixo elétrico. No piano, quem acompanha o coral e a orquestra é o jovem pianista Sthefeson Rony.

O musical, que foi escrito originalmente para piano e grupo vocal, conta com os arranjos de orquestra produzidos pelo maestro Samuel Krahenbühl, violinista e compositor em residência da Orquestra Filarmônica Adventista do Brasil (OFAB). Krahenbühl é graduado em Composição e Regência e mestre em Música pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e é professor do curso de Música do Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (UNASP-EC).

Regência do musical é de Lucas Vítor Sena, com Sthefeson Rony ao piano e participação da orquestra da Companhia de Música Cristã | Foto: Oquimar Neles/IASD Central de Manaus

O coral



O Coral da IASD Central de Manaus iniciou suas atividades em 2017, com a apresentação do musical “Deus o Mundo Amou”, de Camp Kirkland e Tom Fettke. Atualmente, conta com mais de 50 membros, regidos pelo jovem Lucas Vítor Sena, unidos pelo propósito de louvar a Deus e fomentar a atividade do canto coral na Igreja Adventista em Manaus.

Musical

“Cristo, a Luz”, foi composto entre os anos de 1988 e 1989, e foi apresentado pela primeira vez no Rio de Janeiro pelo Grupo VP, então composto por grandes nomes da música adventista brasileira, como Alessandra Samadello, Regina Mota, Josué de Castro e Erlo Braun. A letra das músicas foi composta tendo por base os livros “Vida de Jesus”, “O Desejado de Todas as Nações” e “História da Redenção”, de Ellen G. White, além dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João.

Com “Cristo, a Luz”, o Grupo VP, que representava o programa de rádio A Voz da Profecia junto com o quarteto masculino Arautos do Rei, abriu vários programas de Natal da televisão brasileira, e chegou a ser convidado para abrir a programação de Natal da Rede Globo que aconteceria na Praça da Apoteose, em 1989.

O compositor

Compositor da letra e música de “Cristo, a Luz”, Jader Santos iniciou sua carreira musical como regente do Coral Jovem do então Instituto Adventista de Ensino (IAE), hoje UNASP campus São Paulo. Na instituição Jader se formou em Teologia, e se graduou em Música pelo Conservatório Brasileiro de Música. Entre os anos de 1984 e 1990, foi pianista e diretor musical do quarteto Arautos do Rei, e em 1991, tornou-se Mestre em Regência pela Andrews University, nos Estados Unidos.

Já em 1992, Jader volta ao quarteto e permanece até 2001, de onde sai para dirigir o Coral Jovem do Instituto Adventista Paranaense (IAP) e o grupo Compasso Livre, também do IAP. Em seguida, é convidado para ser professor do curso de Licenciatura em Música e Ministro de Música do UNASP Engenheiro Coelho, onde dirige grupos como o Coral UNASP e o quinteto masculino 7MUS.

Em 2015, assume novamente a direção musical do quarteto Arautos do Rei, onde permanece até hoje, gravando álbuns como “Tudo Novo” e os singles “Conta as Bênçãos”, “Chora”, “O Que Deus Vê”, com Laura Morena, e “Só Me Resta Louvar”.

