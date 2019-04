Festival Tribos volta para sua 7ª edição em Manaus

Evento, que chega a sua 7ª edição, busca fortalecer o cenário do Hip Hop local | Foto: Divulgação





Manaus - Inicialmente, o evento era realizado apenas para confraternizar os praticantes do Hip Hop, ainda em 2012. Hoje, em sua sétima edição, virou uma competição. E é nesse clima que o festival ocorrerá, nos dias 4 e 5 de maio, na avenida Beira Rio, Coroado 3, zona Leste de Manaus.

Após o Hip Hop virar modalidade olímpica (estreia nos jogos em 2024), o movimento ganhou muita força, ganhando praticantes e simpatizantes. E foi aproveitando esse momento de expansão que o festival cresceu consideravelmente, entrando no circuito regional de eventos de Hip Hop.

O Festival

O festival busca atualmente promover a interação entre os praticantes e o exercício de corpo e mente, incentivando o treino da dança e intelecto dos competidores, com a realização de oficinas, certificados de aprendizagem com profissionais experientes, e competições em alto nível profissional para examinar o desempenho dos seus treinos e ensaios de dança.

Nessa edição, o público pode esperar todos os elementos da cultura hip hop em um só lugar, com DJ, espaços para realização de graffiti ao vivo, batalha de MC’s, oficinas gratuitas de dança, show e diversas modalidades de batalha, sendo dividido em dois dias de programação.

O Evento

No dia 04/05, o festival promove Workshops com convidados, em rodas de conversas, que darão certificados aos participantes. Já em 05/05, terão as batalhas em diversas modalidades, além de outros evento que ocorrerão no local.

As premiações vão de R$100 até R$600, com as equipes ganhando estatuetas e medalhas como premiação. As inscrições variam de R$20 até R$120, de acordo com cada modalidade, além de premiações individuais.

Para o idealizador, Maykon Andrade, apesar da proporção que o festival tomou ao longo dos anos, ele ainda não se sustenta, com a parte financeira sendo o principal dificultador da realização do mesmo. ‘’ A principal dificuldade é de achar incentivo para a cultura local. Como o festival se caracteriza por ser voltado para a comunidade, buscando talentos escondidos, existe pouca cooperação com o movimento Hip Hop em Manaus. Atualmente, já estamos na sétima edição do festival, são 7 anos lutando e resistindo pelo movimento.’’, finalizou.

Para maiores informações, você pode acessar a página do evento no Facebook, clicando aqui

