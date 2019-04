Fãs de Star Wars realizam encontro em livraria de Manaus

O evento é gratuito e vai contar com mesas redondas sobre as séries de TV | Foto: Arquivo Pessoal





Manaus - No dia 4 de maio, data escolhida para comemorar o Dia Internacional de Star Wars, o Conselho Jedi do Amazonas (CJAM) vai realizar um encontro com os fãs da saga no Espaço Thiago de Mello, situado na Livraria Saraiva do Manauara Shopping (avenida Mário Ypiranga, Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus).

O evento é gratuito e vai contar com mesas redondas sobre as séries de TV, além de uma palestra sobre especulações e teorias acerca dos próximos filmes da trama. Os interessados devem comparecer na livraria a partir das 14h. O encontro vai encerrar às 17h30, após o sorteio de brindes e brincadeiras.

De acordo com o presidente do CJAM, Domingos Coelho, o evento é liberado para todas as faixas etárias.

“Os próximos encontros ainda não tem data agendada. Pretendemos realizar as próximas reuniões em agosto ou setembro, e durante a pré-estreia de Star Wars, Episódio 9, em novembro”, afirma Coelho.

Para o vendedor Gabriel Rocha, 22, fã dos filmes desde os 10 anos de idade, o que mais desperta o interesse pela série é a maneira como a ficção científica e as formas de governo são mostradas.

“Eu participei do encontro do Conselho Jedi no ano passado, no dia da estreia do filme Despertar da Força, e foi muito bacana. Até aquele dia eu não sabia que existia um Conselho fã Club aqui na cidade”, afirma Rocha, acrescentando que pretende aumentar a coleção de bonecos e naves.

A escolha para a comemoração da saga no dia 4 de maio se deu por conta da frase lendária “Que a Força esteja com você”, que em inglês fica: “May the Force be with you”. Alguns fãs da saga fizeram um trocadilho com a frase, dizendo: “May the Fourth be with you" que ao traduzir fica: “Que o 4 de maio esteja com você”.

O CJAM se reúne anualmente desde 25 de maio de 2015 e pretende comemorar 4 anos de atividade do Conselho na data que foi escolhida para a comemoração da saga.

