Filme amazonense disputa vaga para festival de cinema em Brasília

Manaus - O curta-metragem de ficção ‘Jiupá’, do diretor amazonense Márcio Nascimento, está concorrendo a uma vaga para a programação oficial do 14º Festival Taguatinga de Cinema.

Este ano, os dois filmes mais votados no site serão selecionados para o evento. De acordo com a coordenação do festival, mais de 400 produções nacionais concorrem as vagas.

Para votar no filme, você tem que acessar o site do festival (Clique aqui) e realizar um breve cadastro. “Para computar o voto, é necessário clicar no botão, logo abaixo do vídeo. Essa será uma oportunidade de levarmos a capital federal uma produção cinematográfica amazonense”, pontua o diretor.

Filme foi rodado em Iranduba, no interior do Amazonas | Foto: Divulgação

Sinopse

Kiara mora com seu filho Anauê na distante comunidade “Fé em Cristo”, no interior do Amazonas. Apesar da cegueira de seu filho, os dois vivem dias tranquilos, até que Jiupá aparece, e lhe propõe algo que irá mudar suas vidas para sempre.

‘Jiupá’ foi contemplado no Programa Nacional de Fomento ao Audiovisual 2017, do extinto Ministério da Cultura e contou com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura.

