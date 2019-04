Igreja Chama Church realiza Espetáculo de Páscoa neste domingo (21)

Manaus - Em comemoração à Páscoa, a igreja Chama Church oferece o espetáculo gratuito sobre a vida de Jesus, do nascimento à crucificação. O evento ocorrerá neste domingo (21) em dois horários das 16h às 18h e das 19h às 21h na sede da igreja situada na Avenida Bispo Pedro Massa, Núcleo 5, bairro Cidade Nova 2, zona Norte de Manaus, próximo ao Shopping Sumaúma.

O espetáculo será dividido em três blocos, com encenações e músicas sobre os últimos momentos de vida de Jesus, desde sua entrada em Jerusalém até o domingo da ressurreição.

São quase 100 pessoas ligadas diretamente ao espetáculo, entre atores, dançarinos, cantores e músicos. Será um show de luzes, efeitos especiais, dança, música que prometem fazer o público participar e serem impactados pela história de Jesus.

A líder do Ministério de Tetro, Eliany Nery, explicou que o espetáculo foi baseado no filme a Paixão de Cristo de Mel Gibson e tem o objetivo de trazer uma reflexão sobre o verdadeiro significado da Páscoa.

“Estamos fazendo uma força-tarefa nos ensaios do espetáculo e montando um cenário com as cenas principais para trazer vida a cada cena apresentada”.

Com duas horas de duração, a organização do espetáculo aguarda um público de 1,3 mil pessoas. | Foto: Divulgação/Chama Church

Com duas horas de duração, a organização do espetáculo aguarda um público de 1,3 mil pessoas. "Queremos levar o verdadeiro significado da Páscoa e Jesus”, explica.

Qual é o verdeiro significado da data?



Para o apóstolo presidente da Chama Church, Richard Mattos, o significado da Páscoa inicialmente foi instituído entre os judeus, Pessach, e é comemorada pela conquista da liberdade dos hebreus, que viviam como escravos no Egito.

“A Páscoa Cristã é uma das festividades mais importantes para o cristianismo, pois representa a ressurreição de Jesus Cristo, o filho de Deus. É a celebração do cumprimento do propósito de Deus desde a fundação dos séculos, a reconciliação da humanidade com ele mesmo através, da morte e ressurreição do Cordeiro Pascal Jesus”, destaca.

O objetivo do espetáculo de Páscoa desse domingo é retratar esse momento de morte e ressurreição do filho de Deus.

“Este foi o evento mais importante da história da humanidade e nós queremos transmitir ao público o amor inexplicável de Deus”.

SERVIÇO

O quê: Espetáculo de Páscoa

Quando: 21 de abril (Neste domingo)

Onde: Igreja Chama Church, localizada na avenida Bispo Pedro Massa, núcleo 5, bairro Cidade Nova 2, próximo ao Shopping Sumaúma.

Horários: 16 às 18h e 19h às 21h.

Entrada: Gratuita

Informações: 98404-5474

