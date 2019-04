Rock in Rio 2019: Drake e Red Hot Chili Peppers têm ingressos esgotado

Os dias do Rock in Rio com Drake e Red Hot Chili Peppers estão com os ingressos esgotados. Os ingressos para o festival custam R$ 525 (R$ 262,50 a meia entrada) por dia e são vendidos pelo site do Rock in Rio

Além deles, já tinham esgotados os dias de Iron Maiden e Imagine Dragons. O evento ocorre entre os meses de Setembro de Outubro.

Dias esgotados até agora:

27 de setembro, com Drake, Cardi B, Bebe Rexha e Alok.

3 de outubro, com Red Hot Chili Peppers, Panic! At The Disco, Nile Rodgers & CHIC e Capital Inicial.

4 de outubro, com Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura.

6 de outubro, com Muse, Imagine Dragons, Nickelback e Os Paralamas do Sucesso.

O Rock in Rio será nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio.

Como na última edição, o público receberá as pulseiras com chip .Para quem optou por entrega em domicílio, receberá suas pulseiras até agosto de 2019. Já os clientes que optaram pela retirada em ponto físico, poderão buscar suas pulseiras a partir de julho 2019, em local a ser definido, na cidade do Rio de Janeiro, explica o festival em nota.

Leia Mais

Missa do 'Lava-Pés' reúne fiéis na Catedral Metropolitana de Manaus

Ovo para cachorro? Aprenda a fazer para o seu pet nesta Páscoa