O ‘Rei do arrocha’, Guto Lima, volta ao Pé de Serra do Gargalo

Manaus - O ‘rei do arrocha’, Guto Lima, está de volta ao palco do Pé de Serra do Gargalo, nesta segunda (22). Filho do ‘príncipe do brega’ Nunes Filho, o cantor vai mostrar que a energia para animar a galera ‘vem de berço’, e que a essência musical do bolero está no sangue. As bandas Balanço da Sanfona, Feras do Forró, Xote Bom também participam da festa que começa com o happy-hour, a partir das 19h. A casa está localizada no Vieiralves.

O ingresso custa R$ 20. Mas, colocando o seu nome na lista, através do WhatsApp da festa (99154 - 4664) você não paga entrada até 00h. E as promoções especiais de bebidas continuam: O chopp custa apenas R$ 4,99, das 18h às 21h; o balde de long necks Brahma contendo 12 unidades vai sair por R$ 90. E na área externa, quem pedir as cervejas Original e Brahma Extra (600 ml) desembolsa apenas R$ 8,99 por cada uma, até às 22h.

Quem também vai retornar ao palco do Gargalo é a banda Xote Bom, liderada pelo casal Larissa Amoêdo e Ecleidson. Para o show dessa noite, eles prepararam um repertório de clássicos. Sucessos como "La Belle de Jour" de Alceu Valença, "Sem você" da Magníficos e "Como a culpa é minha" (Oi nego) de Wesley Safadão estão na lista.

Em sua apresentação, Guto lima vai cantar músicas do seu mais novo CD. Os hits do momento ganharam uma nova roupagem na voz do "Rei do arrocha", que interpreta 22 canções no disco. "Quem me dera", "Se mordendo de raiva" e "Notificação preferida" estão entre elas. O novo trabalho já está disponível para download no site Sua Música e já conta com mais de 467 mil visualizações no YouTube, até o momento.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Professor indígena lança livro de ficção científica ambientado no AM

Como se divertir neste feriado prolongado em Manaus com até R$ 30?