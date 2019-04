'Eu sempre respeitei o meu marido', diz Perlla sobre separação

Nesta sexta-feria (19), a cantora Perlla fez uma live no Instagram para explicar o que motivou a separação entre ela e o músico e pastor Cássio Castilhol, com quem foi casada por oito anos.

Durante a transmissão na rede social, a cantora disse que houve incompatibilidade entre o casal na decisão de mudança de endereço, confirmando as informações divulgadas pela assessoria de que Perlla está em uma casa com as duas filhas, Pérola Castilho, de sete anos, e Pietra Castilhol, de cinco anos e que o ex-marido ficou no apartamento onde moravam.



Perlla está em uma casa com as filhas Pérola Castilho, anos, e Pietra Castilhol, Cássio ficou no apartamento onde eles moravam | Foto: Divulgação

Irritada, a cantora negou suposto envolvimento com um participante e colega de confinamento do reality show A Fazenda. “Ontem fez uma semana que eu me separei do Cássio, mas as pessoas estão começando a deturpar a história. Aloísio Chulapa e eu somos apenas amigos. Eu sempre respeitei o meu marido!” disse Perlla.

