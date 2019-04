Espetáculo ‘Estrangeiro’ tem apresentação gratuita em Manaus

O projeto reúne estudante de diversas áreas da UEA | Foto: Larissa Martins / Coletivo Erva Daninha

Manaus - Na próxima quinta-feira (25), às 19h, o Coletivo de Pesquisa em Artes da Cena Erva Daninha apresentará o espetáculo “Estrangeiro” no Teatro Aldemar Bonates do Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, localizado na avenida Brasil, bairro Santo Antônio, Zona Centro-Oeste da capital amazonense.



A montagem é fruto de pesquisa realizada a partir de projeto de iniciação científica do estudante do curso de Teatro do Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Paulo Tiago, que assumiu a direção do espetáculo.

“O espetáculo apresenta a linguagem do Teatro Performativo, da pesquisadora Josette Féral, que é um teatro de anulação máxima da ficção e preza em explorar novas possibilidades de construção e leitura na cena. O significado maior é sair de si, colocar-se em risco e em perigo, sair de um lugar cômodo. Trabalhamos com música, design, artes plásticas, artes visuais, audiovisual, danças, coreografias, projeções, entre outros”, explanou o artista.

Literatura e realidade

Espetáculo promovido por alunos da UEA é gratuito | Foto: Larissa Martins / Coletivo Erva Daninha

Durante os cincos meses de processo, os atores puderam mergulhar na narrativa do estrangeiro, ou o estranho, inspirando-se em textos clássicos como “Um bonde chamado Desejo”, do norte-americano Tennessee Williams, e em textos de escritores brasileiros, como “A cidade ilhada”, do amazonense Milton Hatoum, além do contato com histórias reais de pessoas que vivem nas ruas de Manaus.



“O projeto reúne estudantes de diversas áreas, como Design, Psicologia, Artes Visuais, Arquitetura, Teatro, Dança, e a gente vai compilando essas modalidades na obra para um bem maior, dentro de um coletivo que surgiu também a partir dessa pesquisa de iniciação científica, que estou desenvolvendo até então”, disse Paulo.

A apresentação é uma parceria do Coletivo de Pesquisa em Artes da Cena Erva Daninha com o projeto Casa de Madá, desenvolvido por alunos do Curso Livre de Teatro do Liceu de Artes e Ofício Cláudio Santoro, Unidade Magdalena Arce Daou, que convida espetáculos às quintas-feiras gratuitamente.

Os ingressos serão disponibilizados uma hora antes do início da apresentação. Para mais informações, entre em contato com o e-mail coletivodepesquisaemartes@gmail.com ou pelo Instagram @coletivodepesquisa.

Serviço

Espetáculo “Estrangeiro”

Quando: Quinta-feira, (25/4), às 19h

Onde: Teatro Aldemar Bonates, Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, avenida Brasil, s/nº, bairro Santo Antônio

Quanto: Gratuito (ingressos disponibilizados uma hora antes da apresentação)

Classificação: 14 anos

Duração: 50 minutos

Ficha Técnica

Direção e encenação: Paulo Tiago

Elenco: Thayná Liartes, Julia Morinaga, André Henrines, Lucas Macedo, Mateus Cardozo, César Britchello, Clara Monteiro e Maiky Neves

Trilha original: Clara Monteiro e Sarah Prader

Figurino: Maiky Neves

Preparação vocal: Davi Lopes

Cenário: Paulo Tiago

Cenotécnico: Larissa Martins

Dramaturgia: Daphne Pompeu

Fotografia: Larissa Martins

Sonoplastia: Clara Monteiro (original) e Sarah Prader (original, mecânica)

Design gráfico: Larissa Martins, Clara Monteiro e Sarah Prader

*Com informações da assessoria

