Calcinha Preta e Saia Rodada movimentam Manaus no sábado

Manaus - A maior banda de forró do planeta, Calcinha Preta, está de volta a Manaus com nova turnê no sábado (27), no Podium da Arena da Amazônia, com participação especial da maior banda de forró do Brasil, Saia Rodada.

Com a venda dos ingressos no 2º lote, os acessos pista (R$45/meia), front stage (R$90/meia) e Camarote Stage (R$300) podem ser adquiridos pelo site ou nas centrais do Alô Ingressos nos shoppings Amazonas, Sumaúma e Manauara.

Show

Com um forró romântico, a banda Calcinha Preta volta com todo ânimo para fazer o público relembrar sucessos como ‘Hoje à noite’, ‘Mágica’, ‘Manchete dos jornais’, ‘Louca por ti’ e ‘Te Amo Tanto’. Juntos, Calcinha Preta e Saia Rodada, em uma noite agitada, as bandas se apresentam com todo o romantismo de música que marcaram época.

A abertura fica por conta da banda Forró Ideal, com um repertório que passa pelo funk, sertanejo e forró pé de serra, que traz os hits ‘Novinha vai no chão’, ‘Toque do paredão’ (regravada por Xand Avião), ‘Tá dominado’ e ‘Ela balança o bumbum’ e muito mais para o público fazer o esquenta para o show mais esperado de forró.

Outra atração que participa da abertura é a banda Meu Xodó, que tem a pegada do forró romântico, pé de serra e um bloco especial com músicas do forró do moído, que garantem fazer o público dançar e suar muito.

Calcinha Preta

Após se separar nos anos 2000 para dar segmento a projetos pessoais, o grupo retornou em 2018 com a formação original, composta por Daniel Diau, Silvânia Aquino, Bell Oliver e Paulinha Abelha. A banda de forró foi sucesso absoluto e deixou fãs com corações partidos ao anunciar sobre a separação.

