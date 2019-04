Raylla, ex-participante do The Voice Kids, é homenageada na Assembleia

| Foto: Luana Davila

Manaus - A cantora Raylla Araújo,13, natural do município de Presidente Figueiredo, que participou do programa The Voice Kids, da Rede Globo, foi homenageada pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na manhã desta quarta-feira (24). A cantora mirim recebeu uma comenda do parlamento amazonense, de propositura da Comissão de Cultura, presidida pelo deputado Saulo Viana (PV), pelo reconhecimento do talento e trajetória musical.



Raylla conversou com o EM TEMPO e disse que participar do The Voice Kids foi uma experiência “mágica”, que guardará com carinho para o resto da vida.

“Eu nunca tinha pensado que eu iria chegar na final, mas cheguei lá. Sempre acreditei no meu talento e sempre tive muita confiança no meu trabalho durante todo o programa. Levei positividade sempre para todas as fases, principalmente quando eu cantava. Busquei passar paz para as pessoas que me assistiram e é isso que eu queria fazer no programa, mostrar o meu talento e eu consegui. The Voice para mim foi uma experiência mágica e eu adorei estar lá”, contou.

A artista de Presidente Figueiredo canta desde os dois anos de idade e era levada pelo pai para cantar na igreja do município, desde os oito anos de idade, o que a motivou a investir na carreira.

“Com 8 anos de idade, comecei a cantar na igreja e comecei a ter muita apoio da minha família. Eles viram meu esforço e começaram a me inscrever nos programas de televisão e a correr atrás disso”, revelou a menina.

Raylla disse que irá investir na gravação do seu novo CD e que tem projetos para participar de programas de televisão, mas ainda não pode dar detalhes.

“Vou participar dos programas e quero continuar fazendo a música. Vou trabalhar e investir para fazer meu CD, além de investir no meu estúdio. Quero fazer música para sempre. É isso”, afirmou a cantora.

O autor da propositura, o deputado Saulo Viana, disse que a homenagem é uma forma de reconhecer o talento da amazonense, que representa outros jovens com o mesmo talento, no Estado, mas que, infelizmente, não têm a mesma oportunidade que ela teve.

“Então, isso aqui é uma singela homenagem da Assembleia Legislativa em reconhecimento ao sucesso e ao talento dessa jovem, uma incentivo para que possamos dar oportunidade para os jovens talentosos poderem mostrar seu talento, cada um na sua área, e incentivar também para que eles possam seguir representando nosso Estado, tanto aqui no Amazonas como fora daqui”, explicou o deputado.