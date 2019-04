Gramophone e Os Tucumanus serão atrações locais do Mormaço Festival

Manaus - A produção do Mormaço Festival anunciou as bandas locais que se juntam ao time de atrações nacionais do evento. As bandas Gramophone e Os Tucumanus são as atrações confirmadas na primeira edição do festival. O evento acontecerá no dia 2 de junho, no Rancho Sertanejo, localizado na avenida Professor Nilton Lins, bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

Tucumanus

É Rock? É Reggae? É funk? Beiradão? “Fusion”? Que som é esse? Eles dizem ser uma banda de “som regional experimental” (título do 1º disco lançado, em 2007). Formada por Clovis Rodrigues (vocal e efeitos percussivos), Denilson Novo (guitarra e voz), Mário Ruy (baixo e voz) e Matheus Simões (bateria e voz), Os Tucumanus apresentam um repertório 100% autoral em seus shows trazendo toda essência composta de brasilidade, balanço e rock’n’roll ao palco do Mormaço Festival.

Gramophone

Com quase três anos de carreira, a banda amazonense Gramophone integra o time do festival com repertório experimental de versões e releituras, passando pelo rock, samba, forró, jazz, carimbó e MPB. Formada por Vívian Gramophone (vocal), Renan Haijin (guitarra), João Carlos Ribeiro (bateirista), Robson Andrei (trompete e gaita) e Mauro Lima (baixo), a banda promete agitar o público que comparecer ao festival levando muita energia e boas vibrações.

Além das atrações locais, a banda Braza e a cantora Duda Beat seguem confirmadas no festival. Os ingressos físicos estão à venda nas Óticas Diniz dos shopping Amazonas, Manauara e Sumaúma Park Shopping. Os valores de 1º lote são: R$55 (pista), R$120 Front Stage com open bar de cerveja, refrigerante e água, e Área VIP com open bar e mais Kit Mormaço (camiseta exclusiva, copo personalizado e brinde do festival). Todos os valores são de meia-entrada estudante. Quem optar por comprar online, os ingressos estão sendo vendidos no site Shop Ingressos.

