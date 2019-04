Manaus recebe 'Art Collab – Batman 80' voltado para Cultura Geek

Manaus - No dia 10 de maio, os aficionados pela "Cultura Geek" em Manaus já têm compromisso marcado. Trata-se da exposição "Art Collab – Batman 80 anos", em homenagem aos 80 anos do protetor de Gotham City. O evento ocorre no Palacete Provincial, localizado na Praça Heliodoro Balbi, Centro, nos dias 10 e 11 de maio, com entrada gratuita.

O público que for ao evento pode esperar por obras belíssimas. Inúmeras ilustrações de todo o universo do Batman serão expostas no local. Além disso, serão exibidos filmes do personagem e exposições de action figures do herói. E quem for ao evento durante a exposição também poderá bater foto com um capacete do Batman de coleção exclusiva da organização.



Para o organizador Ayrton de Oliveira, a ação busca comemorar aos 80 anos de um dos personagens mais icônicos dos quadrinhos, reunindo artistas, colecionadores e fãs para um grande evento.

O personagem é um dos mais populares dos quadrinhos | Foto: Divulgação





"O objetivo é que o público possa ter não só um entretenimento nerd, mas também estar em um centro cultural de Manaus rico da nossa história. O evento tem esse mix de pegar algo nerd e também cultural, bem do jeito que o Mapingua Nerd gosta de fazer’’, disse ele.

Próximos passos

O Mapingua espera realizar, ainda em 2019, mais um evento temático e completamente interativo; Uma saga muito amada pelos fãs da cultura pop será o tema do encontro. De acordo com os organizadores, espera-se que esse evento ocorra no mês de setembro.

O Mapingua Nerd

O Mapingua Nerd é um movimento de valorização da cultura geek da Região Norte, que virou referência no assunto desde que surgiu em Manaus, em 2015. Desde então, ele reúne uma equipe de voluntários apaixonados, criativos e talentosos - que, através de reportagens, podcast, vídeos e eventos, dá visibilidade a iniciativas locais e reflete a visão do nortista sobre o mundo nerd.

Pauta e edição: Bruna Souza

Leia Mais

Usina Chaminé receberá oficina de Teatro e Espetáculo 'Ella'

Terceira edição do evento 'Arrocha Pará' acontece na terça (30)