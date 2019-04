Movimento cultural ‘Amazônia Pop’ reúne música e gastronomia na Praça

Amazônia Pop reunirá diversas manifestações culturais na Praça do Congresso em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Enaltecendo o trabalho autoral de músicos e compositores amazonenses, o movimento cultural “Piracema de Artes” apresenta neste sábado, 27/4, a partir das 16h, na Praça do Congresso, situada na avenida Ramos Ferreira, s/n, Centro, o “Amazônia Pop”, que reunirá as mais diversas manifestações artísticas-culturais e gastronômicas da cena manauara.



Levando em seu nome a inspiração da luta dos peixes que nadam contra a correnteza dos rios para conceberem suas crias em águas tranquilas, o movimento cultural “Piracema de Artes” desenvolve há quatro anos, trabalhos que visam à valorização da independência artística local, como explicou o produtor executivo do movimento, Marcelo Ipanema.

“A Piracema de Artes é um movimento de artistas locais para escoar a nossa produção autoral. Não fazemos distinção entre gêneros ou estilos musicais. Para nós, música é uma coisa só! Não importa a língua, o ritmo ou o estilo. Indispensável somente que seja verdadeiro, que seja espelho, que seja autoral, dizendo não à obviedade. Viva a diversidade e riqueza cultura!”, disse Ipanema.

Amazônia Pop

Ritmos variados como carimbó, reggae, rap e beiradão | Foto: Divulgação

Com a proposta de ocupação de espaço histórico para a realização a cada último sábado do mês, o evento “Amazônia Pop” conta com o apoio estrutural da Prefeitura de Manaus.



Amostras de trabalhos musicais autorias que enaltecem a cultura diversificada da região amazônica serão apresentadas durante o evento, com as bandas Los Matrinxãs, Frebase, Cordão do Marambaia e Manauaras em Extinção, que prometem abrilhantar o movimento cultural com os ritmos mais variados, entre carimbó, reggae, rap e beiradão.

Boi Bumbá Nuclear

Os artistas Marcello Ipanema & O Izunomê também farão parte da programação, divulgando o disco “Boi Bumbá Nuclear” uma mistura de toada de boi com pop reggae mundial. O evento contará, ainda, com feira gastronômica, com os mais variados pratos típicos da região Norte, feira de artesanato local, exposição de arte de artistas locais e grafite ao vivo.

