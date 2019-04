Secretária executiva de cultura visita redação do EM TEMPO

Visita de Sigrid Ramos Cetraro - Secretária executiva da SEC - à redação do EM TEMPO | Foto: Douglas Fogaça

Manaus - A secretária executiva da Secretaria de Cultura do Amazonas Sigrid Ramos Cetraro visitou a redação do EM Tempo na manhã desta sexta-feira (26) com a finalidade de agradecer o apoio que os jornais impressos e o portal do grupo vem dando ao segmento cultural do Estado.



Na oportunidade, ela tomou conhecimento dos novos projetos digitais do EM TEMPO e também falou sobre as estratégias da secretaria de cultura, para popularizar os eventos, levando cultura para municípios do interior. "Nessa gestão estamos preocupados em não fazer uma cultura elitista, mas levar eventos também para as comunidades e cidades do interior", salientou.

Festival Amazonas de Ópera

Sobre o Festival de Ópera do Amazonas, cuja programação começa nesta sexta, a secretária executiva disse que o governo busca mais divulgação para o evento realizado no Amazonas, que é conhecido mundialmente. "Sabemos que realizamos um evento grandioso e que chama a atenção dos grandes nomes da Ópera. Queremos que Manaus seja conhecida como a 'Capital da Ópera' no Brasil, pois temos grandes orquestras, um lindo teatro, além de uma extensa programação. Para isso, contamos com a imprensa para divulgar esse evento tão importante, não só para a cultura do Amazonas, como do Brasil.

O diretor de redação do EM TEMPO, Mário Adolfo, deixou o meio de comunicação à disposição da cultura no Estado. "Particularmente tenho muito apreço pelo Festival de Ópera. Não perco as apresentações e tenho muito orgulho de sediarmos esse evento. Precisamos que o público saiba que realizamos um dos principais festivais de ópera do Brasil, tendo como palco, a singularidade de nosso Teatro Amazonas, que não perde em beleza, para os principais teatros do mundo".

A 22ª edição do Festival Amazonas de Ópera que começa nesta sexta-feira (26), vai até o dia 30 de maio, com celebração do centenário de nascimento do músico amazonense Cláudio Santoro, com apresentações no Teatro Amazonas e outros espaços. O evento contará com cobertura especial por parte do Jornal e Portal EM TEMPO. Clique aqui e confira a programação completa.

