Obra 'Ernani' dá ínicio à 22ª edição do Festival Amazonas de Ópera

Manaus - O 22º Festival Amazonas de Ópera (FAO) deu início às atividades com a apresentação de “Ernani”, de Giuseppe Verdi. O evento começou nesta sexta-feira (26), com a peça sendo exibida no Teatro Amazonas, no Centro, Zona Sul de Manaus. Obra será reapresentada neste domingo (28/4), às 19h.

Dentre as produções incluídas na agenda do evento, que segue até 30 de maio, está o destaque da estreia, em solo brasileiro, de “Maria Stuarda”, de Gaetano Donizetti, importante obra no repertório do bel-canto.

Este ano, o FAO celebra o centenário do maestro e compositor amazonense Cláudio Santoro. Em sua homenagem, durante o evento, será apresentada a ópera “Alma” e, também, um recital com canções compostas por ele. O evento cultural é realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da SEC, com patrocínio master do Bradesco, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cidadania e Secretaria Especial de Cultura.

A abertura

Secretário de Cultura, Marcos Apolo, entregando placa homenageando os serviços prestados por Raimundo Nonato nestes 46 anos | Foto: George Dantas

Antes da peça iniciar, o secretário de Cultura, Marcos Apolo, subiu ao palco para homenagear Raimundo Nonato Pereira, por seus 46 anos de serviços prestados ao Teatro Amazonas, seja como pedreiro, porteiro, bilheteiro, indicador, vigia, agente administrativo, maquinista e cenotécnico, sendo o funcionário mais antigo do teatro.

“Foi uma surpresa enorme pra mim, muito emocionante. Eu tenho uma relação de amor com o Teatro Amazonas, quero estar todos os dias nesse lugar, onde sou muito feliz e conheço pessoas maravilhosas. Isso aqui é a minha vida”, disse o homenageado.

O público ainda foi presenteado com a apresentação do novo vídeo de segurança do Teatro Amazonas, algo que não ocorria há muitos anos, com orientações específicas aos presentes antes do início do espetáculo. Além disso, outras inovações marcaram a abertura do festival deste ano: o novo aviso sonoro de início dos espetáculos e o lançamento do aplicativo para audiodescrição da Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

O secretário Marcos Apolo comemorou o sucesso de público na estreia e ressaltou a importância do FAO para o Estado. “Primeiro dia, casa lotada, a gente já sente que o público vai nos prestigiar nessa ampla programação até o dia 30 de maio”, disse.

Primeiro do Festival de Ópera do Amazonas de 2019 com apresentação de "Ernani", de Giuseppe Verdi | Foto: Divulgação/SEC

“O festival envolve artistas locais, nacionais e internacionais, o que movimenta a cultura e a economia por trás dos bastidores. A ópera já faz parte da cultura amazonense e é mola propulsora de talentos”, pontuou.

A obra



A obra "Ernani”, apresentada nesta sexta (26), é baseada na obra de Victor Hugo e conta a história de amor de Ernani e Elvira. Ernani foi apresentada em forma de concerto, em quatro partes, com o Coral do Amazonas e Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica, sob regência do maestro Luiz Fernando Malheiro.

Com três horas de duração e um intervalo de 30 minutos, “Ernani” contou em seu elenco, além de Enrique Bravo, com a mexicana Maria Katzarava (soprano), como Elvira; e os brasileiros Luiz-Ottavio Faria (baixo), como Don Ruy Gomes de Silva; Rodolfo Giugliani (barítono), como Don Carlo; Thalita Azevedo (mezzo-soprano), como Giovanna; Miquéias William (tenor), como Don Riccardo; e Emanuel Conde (baixo), como Jago.

Diretor artístico do FAO, o maestro Luiz Fernando Malheiro ressalta a importância de ter uma obra de Verdi no festival.

“Verdi foi um dos compositores mais importantes de ópera, se não o mais importante. Uma pesquisa afirma que nos teatros de língua alemã – que envolve a Alemanha, a Suíça, a Áustria – ele é o compositor mais tocado em todos os tempos”, comenta.

“Realmente, ele muito importante e a gente ainda tem feito pouco Verdi no Brasil”, observa.

Orquestra sinfonica que dá ritmo ao espetáculo 'Ernani' entrando em ação na 22ª edição do Festival Amazonense de Opera (FAO). | Foto: George Dantas





Próximos eventos

Apresentações no Teatro Amazonas

Além de “Ernani”, estão na programação de apresentações no Teatro Amazonas as óperas “Alma”, de Cláudio Santoro; “Maria Stuarda”, de Gaetano Donizetti; “Tosca”, de Giacomo Puccini; e o laboratório de ópera barroca “Mater Dolorosa”, baseada na cantata “Stabat Mater Dolorosa”, de Giovanni Pergolesi. A programação do FAO continua neste sábado, às 9h30, com a estreia do projeto “Ópera Mirim”, na Casa Vhida.

Recital Bradesco

A programação do 22º FAO contará também com o Recital Bradesco “Claudio Santoro – Canções de amor”, que será apresentado no dia 27 de maio, às 20h, no Teatro da Instalação, com repertório composto por canções de Cláudio Santoro executado pela Orquestra de Câmara do Amazonas, sob regência de Marcelo de Jesus.

Público se emocionou com apresentação de "Ernani", de Giuseppe Verdi | Foto: Divulgação/SEC







'Ópera Mirim'

O projeto apresentará “L’enfant et les Sortilèges” ("O Menino e os Sortilégios"), de Maurice Ravel, em teatro de marionetes feito pelos artistas do Pequeno Teatro do Mundo.

É a história de um menino, que, com a ajuda de objetos encantados, encontra uma forma de viver mais generosa. Haverá apresentações no hall do Teatro Amazonas, escolas, hospitais e nos municípios Santa Isabel do Rio Negro e Benjamin Constant.



Economia Criativa

No encontro “Os Teatros de Ópera e a Economia Criativa na América Latina”, que acontecerá no Centro Cultural Palácio da Justiça, dia 26 de maio, fará parte da programação do FAO. Serão apresentados dados e casos de sucesso sobre a Indústria da Ópera na América Latina.



Concerto do Dia das Mães

“Amor Popular Brasileiro: Temas de amor na MPB” é o nome do concerto em homenagem ao Dia das Mães, que será apresentado no dia 12 de maio, às 11h, no Teatro da Instalação, também como parte da programação do FAO.

Será com a Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam) e Coral Infanto-juvenil do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro.

Teatro Amazonas recebe mais uma edição do Festival de Ópera do Amazonas | Foto: Divulgação/SEC







Mulheres da Ópera

Em quatro apresentações (Centro Cultural Palácio Rio Negro, Shopping Ponta Negra, Fundação Cecon e Fundação Doutor Thomas), cantoras dos Corpos Artísticos da Secretaria de Estado de Cultura vão interpretar trechos de óperas que retratam grandes personagens femininos.

Como adquirir ingressos para o FAO

Os ingressos para o FAO 2019 já estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas e pelo site Bilheteria Digital (www.bilheteriadigital.com/teatroamazonas), com valores que vão de R$ 2,50 a R$ 60.

