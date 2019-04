Concurso de Cosplay dos Vingadores movimenta Manaus

Manaus - Nos últimos dias não há outro assunto entre os apaixonados pela sétima arte que não seja os ‘ Vingadores: o Ultimato'. Já nos cinemas, o sucesso é tão grande que o Shopping Grande Circular, São José, está com uma ação especial para este fim de semana: um Concurso de Cosplay e Apresentação Vingadores Vs Thanos.

O evento acontece neste sábado (27), a partir das 17h, na praça de alimentação do shopping com a parceria do Centerplex Cinemas e da Keep Eventos com R$ 1 mil em prêmios para os melhores cosplays da galáxia.

Para participar é necessário se inscrever pelo email: inscricoes@movimentokeep.com.br

com seus dados aguardar o formulário que será enviado pelo shopping. A caracterização tem que ser somente dos personagens da Marvel (não serão aceitos cosplays de outras franquias). O vencedor será escolhido por um júri formado para a ocasião.

O programa é para toda a família com apresentação teatral “Os Vingadores contra Thanos” e a participação dos personagens. Diversão garantida com os maiores heróis da terra, além de assistir Os Vingadores Ultimato, com sessão às 19h.

