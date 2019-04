Sandy e Junior vão gravar DVD em outubro no Rio para encerrar turnê

Sandy & Junior se apresentam em Manaus durante a turnê | Foto: Reprodução/Instagram





Rio de Janeiro (RJ) - Essa é para o coração fazer turu turu em versão acelerada e sem parar. Sandy e Junior vão gravar um DVD para encerrar a turnê comemorativa de seus 30 anos de carreira. O show será no dia 25 de outubro, no Rio de Janeiro. O local escolhido foi o Maracanã.

As negociações entre os produtores da turnê e o estádio começaram há cerca de um mês. Por conta do Brasileirão, a data teve que se adequar à tabela de jogos e por isso será numa sexta-feira. Uma produtora de áudio visual também teve a agenda bloqueada para acompanhar os irmãos nessa empreitada.

Há quatro dias, os fã-clubes da dupla começaram a postar vídeos antigos de Sandy e Junior em apresentações no Maraca, o que aumentou os rumores de uma data no estádio. A cidade já tinha ganhado show extra no Jeunesse Arena. Os dois se apresentam nos dias 2 e 3 de agosto por lá.

Os cantores não esperavam toda essa comoção em torno da “volta” nem queriam que a turnê se estendesse dessa forma. Até março, quando fizeram uma coletiva de imprensa, Sandy e Junior só fariam shows até 14 de setembro, encerrando os trabalhos em Belém. Depois disso, mais cinco apresentações foram planejadas: em Porto Alegre, mais uma no Rio e mais duas em São Paulo, além do DVD também no Rio.

