Especial Aviões do Forró agita 'pé de serra' no Vieiralves

Manaus - Quem curte os sucessos da banda Aviões do Forró, não pode deixar de comparecer ao Pé de Serra do Gargalo, nesta segunda-feira (29). Lá, a banda Meu Xodó vai comandar a pista de dança, levando os fãs a viajar pelos 16 anos do grupo cearense.

Também estarão presente na festa as bandas Forró Show, Rabo de Vaca e Afonso Cearense, que inicia com o Happy-Hour às 19h. A casa fica localizada na Av. Rio Branco, nº12, no Vieiralves.

Casa de show receberá o especial Aviões do Forró | Foto: Divulgação

A entrada custa R$ 20. Mas, quem colocar nome na lista free, através do número de WhatsApp (99154 - 4664) não paga até 00h. Você também vai encontrar as melhores opções de bebidas em um só lugar:

Quem gosta de Brahma vai poder comprar o chopp por apenas R$ 4,99, das 18h às 21h; Já o balde com 12 long necks da marca sai por R$ 90. E na área externa, quem pedir as cervejas Original e Brahma Extra (600 ml) paga apenas R$ 8,99 cada, até às 22h.



Após 14 anos dividindo os vocais do Aviões do Forró com Solange Almeida, Xand teve que assumir o microfone sozinho e levar o público na direção de novos sucessos. O último disco lançado, "Aviões Xperience na praia", ficou entre os discos mais baixados nas plataformas digitais.

Alguns hits presentes no CD como “De mãos atadas”, “Inquilina”, “Faz o X” e clássicos da história da banda como “Tontos e loucos”, “Já tomei porres por você” e “Não quero me amarrar” serão interpretados por Maryanne Marinho, Ricky Araújo e Junior essa noite.

