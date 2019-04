Festival Amazonas de Ópera segue neste domingo (28), com ‘Ernani’

Manaus - O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), realiza mais uma noite da 22ª edição do Festival Amazonas de Ópera (FAO) neste domingo (27), a partir das 19h, no Teatro Amazonas, com a apresentação da ópera “Ernani”, de Giuseppe Verdi, em forma de concerto. O festival, que seguirá até o dia 30 de maio, conta com patrocínio master do Bradesco, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cidadania e Secretaria Especial de Cultura.

Com três horas de duração e dois intervalos, “Ernani” tem no elenco o tenor chileno radicado no Amazonas, Enrique Bravo; a soprano Maria Katzarava, do México, que faz Elvira; e os brasileiros Luiz-Ottavio Faria (baixo), como Don Ruy Gomes de Silva; Rodolfo Giugliani (barítono), como Don Carlo; Thalita Azevedo (mezzo-soprano), como Giovanna; Miquéias William (tenor), como Don Riccardo; e Emanuel Conde (baixo), como Jago.

A composição de Giuseppe Verdi, baseada na obra de Victor Hugo, será apresentada em quatro partes, com o Coral do Amazonas e Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica, sob a regência do maestro Luiz Fernando Malheiro, diretor artístico do FAO.

‘Ernani’

Na Espanha do século 16, para vingar a morte de seu pai, o nobre Ernani torna-se chefe de um grupo de bandidos que planeja derrubar o rei. Mas, em meio às ações do bando, vive uma dramática história de amor com Elvira, moça nobre que está sendo obrigada a se casar com um velho aristocrata, Gomes de Silva.

‘Ópera Mirim’ vai até hospital infantil – A programação do FAO se estende a outros pontos da cidade. Nesta segunda-feira (29/4), às 10h, o projeto “Ópera Mirim” apresentará “L’enfant et les Sortilèges” (“O Menino e os Sortilégios”), de Maurice Ravel, para os pacientes no Hospital Infantil Dr. Fajardo, na avenida Joaquim Nabuco, 1.886, Centro. A ópera é feita com marionetes pelos artistas do Pequeno Teatro do Mundo. O projeto estreou no sábado (27/4), na Casa Vhida.

Sobre o 22º FAO

Em 2019, o FAO celebra o centenário de nascimento de Claudio Santoro com a apresentação da ópera “Alma”, do compositor e maestro amazonense. Além de “Ernani”, de Giuseppe Verdi, estão na programação “Maria Stuarda”, de Gaetano Donizetti; “Tosca”, de Giacomo Puccini; e “Mater Dolorosa”, baseada na cantata “Stabat Mater Dolorosa”, de Giovanni Pergolesi.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas e pelo site Bilheteria Digital (www.bilheteriadigital.com/teatroamazonas), com valores que vão de R$ 2,50 a R$ 60.

A programação do festival abrange ainda o Recital Bradesco, com canções compostas por Claudio Santoro; o projeto “Ópera Mirim”, que apresentará “L’enfant et les Sortilèges” (“O Menino e os Sortilégios”), de Maurice Ravel, feita com marionetes pelos artistas do Pequeno Teatro do Mundo; o encontro “Os Teatros de Ópera e a Economia Criativa na América Latina”, voltado para apresentar dados e casos de sucesso sobre a Indústria da Ópera na América Latina; o concerto do Dia das Mães; e Mulheres da Ópera.

Sobre o Bradesco Cultura

Com centenas de projetos patrocinados anualmente, o Bradesco acredita que a cultura é um agente transformador da sociedade. O Banco apoia iniciativas que contribuem para a sustentabilidade de manifestações culturais que acontecem de norte a sul do país, reforçando o seu compromisso com a democratização da arte. São eventos regionais, feiras, exposições, centros culturais, orquestras, musicais e muitos outros, além do Teatro Bradesco em São Paulo.

Em 2019, estão previstas diversas atrações como o espetáculo “OVO”, do Cirque du Soleil; os festivais de Parintins e Tiradentes; as festas juninas de São João do Caruaru e Campina Grande e o Natal do Bradesco, em Curitiba. Segue em cartaz “O Fantasma da Ópera”.

