Segunda edição do 'Rock não tem idade' marca encontro de gerações em Manaus

Manaus- O evento Rock não tem idade II acontece nesta quarta-feira (30), véspera de feriado, no Largo São Sebastião, a partir das 18h com entrada gratuita para o público. A segunda edição traz pra Manaus artistas nacionais, Egypcio, ex-Tihuana e Urbana Legion e Marcão Britto, ex-Charllie Brown Jr., farão parte da noite que promete relembrar grandes artistas do rock nacional e internacional.

A ideia surgiu em 2018 no encontro do cantor amazonense Luso com Kiko Zambianchi e Reges Bolo, vocalista da banca O Surto. Luso foi diretamente influenciado por tudo o que aconteceu no cenário musical brasileiro desde então e, com a segunda edição do Rock Não Tem Idade, busca valorizar não só o que aprendeu, mas também enriquecer o cenário amazonense, promovendo este encontro de grandes nomes no cartão postal da cidade de Manaus, em pleno Largo de São Sebastião. “A ideia é tornar o Rock Não Tem Idade em algo necessário para a cidade e atrair também a atenção do grande centro para o nosso mercado de rock’n roll, que é farto e muito rico de talentos que precisam ser despertados”

Marcão Britto reforçou o convite para seus seguidores nas redes sociais e disse estar feliz por fazer parte de um evento tão importante para o Rock nacional. “Terça Manaus, tá todo mundo convidado pra curtir muito som no Largo São Sebastião se vê. A gente preparou um repertório muito legal, com várias surpresas. ”

Além dos convidados nacionais, os artistas locais farão parte do evento e ressaltam que o Amazonas tem artistas voltados para o seguimento na produção de música com qualidade. Os músicos Thiago Carvalho e Vinícius Machado da banda Bates farão participação especial e esperam um público maior para essa segunda edição do evento.

“Pra a gente é sempre uma grande honra porque tocar com caras que te inspiram é sempre engrandecedor. É uma experiência única porque trocamos ideias com esses caras que já alcançaram o êxito como banda em nível nacional. É muito enriquecedor.”

O evento é produzido por R.O Produções Artísticas e Rogério Pimenta conta com o apoio institucional da AIRMA e apoio cultural da Secretaria de Estado de Cultura.

Assista o vídeo da entrevista com Thiago Carvalho e Vinícius da Banda Bates sobre o Rock Não tem idade II:





