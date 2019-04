Mulher Melão frequenta Igreja Universal e diz que 'virou uma fruta abençoada'

Renata Frisson, a Mulher Melão, declarou que frequentava a Igreja Universal há sete anos e brincou ao dizer que "Melão virou uma fruta abençoada". A notícia veio à tona quando uma foto dela com o DJ Timotinho, acompanhados do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, surgiu nas redes sociais.

Não demorou para os internautas questionarem a religião de Melão. Depois da repercussão, a funkeira se explica: "Frequento a Universal há sete anos. Lá é onde eu gosto de cuidar do meu lado espiritual. Sou até batizada. Mas não é porque eu frequento a igreja que eu parei com o funk. Por isso eu gosto da Universal, pois é um lugar onde não sou julgada. Eles sempre me receberam com muito carinho. É um lugar que me sinto bem. Sempre procuro ir ao culto, receber uma oração, pois isso me faz bem", conta a cantora.

A funkeira ainda falou sobre o encontro com o prefeito. "Meu amigo, o DJ Timotinho, me chamou para ir a um culto com ele na igreja de Irajá. E ele (o Crivella) estava pregando. Gostei muito. Lá, eu tive o prazer de conhecer o prefeito e a primeira-dama, Sylvia Jane, também. Foi muito legal", destaca.

A beldade ainda brinca ao dizer que Melão não é fruto proibido. "Melão virou uma fruta abençoada", brincou.

