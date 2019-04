Manaus recebe último show da turnê 'Tardezinha' com cantor Thiaguinho

Manaus- Uma das festas mais badaladas no Brasil ‘Tardezinha Surreal’, chega a Manaus dia (5) em maio, comandado por Thiaguinho, uma das principais vozes da atual geração do pagode brasileiro e um dos mais carismáticos do país.

Os ingressos para pista premium (meia R$60), front stage (meia R$ 160) e backstage open bar das 17h às 22h (água, refrigerante, cerveja, vodka e gin) (meia R$ 350), podem ser adquiridos nas centrais do Alô Ingressos, nos shoppings Sumaúma, Manauara e Amazonas.

Show

Nessa edição surreal, a roda de samba contará com a presença de dois convidados especiais, Pericles e Rodriguinho - ícones do pagode de raiz, com 6h de apresentação para agitar o público.

O show conta com uma estrutura diferenciada com o palco 360° graus, que proporciona melhor visibilidade para todos os setores. E Thiaguinho promete uma seleção das melhores músicas de todos os tempos para ninguém ficar parado.

Manaus é uma das oito cidades escolhidas para receber a edição ‘Tardezinha Surreal’. E esse show marca também um momento de transição da carreira do cantor, que com essa turnê se despede do projeto que já teve mais de 200 edições.

