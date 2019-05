Chico da Silva abre a programação de maio do ‘Tacacá na Bossa’

Manaus- Em maio, o “Tacacá na Bossa” apresentará uma programação bem variada para movimentar as noites de quarta-feira no Largo de São Sebastião, Centro Histórico de Manaus. Para começar, nesta quarta (1º), às 19h, tem show especial de Chico da Silva, em comemoração ao Dia do Trabalhador.

O repertório da apresentação será formado pelos sambas do cantor e compositor amazonense, entre eles “Pandeiro é meu nome”, “Sufoco”, “É preciso muito amor”, “Tempo bom” e “Tudo mudou”

“Escolhemos Chico da Silva para o feriado do Dia do Trabalhador como uma forma de homenageá-lo, já que o Chico é um ícone da nossa cidade’’, afirma Joaquim Melo, realizador do projeto. Logo após o show de Chico, a Banda Maluka subirá ao palco com mais samba.

Agenda

Pop rock, MPB, forró e outras vertentes musicais também estão na programação do “Tacacá na Bossa” no mês de maio. No dia 8, o público poderá curtir a banda Official 80, que fará uma apresentação voltada para o pop rock, com clássicos dos anos 1980.

No dia 15, James Rios levará ao palco seu projeto “Meu Jeito”, que conta com sambas produzidos com o conceito sonoro autoral do artista. Ele também apresentará músicas variadas, como MPB, forró e afro.

No dia (22), o Largo de São Sebastião será palco para Levy Jardim, o músico que vem diretamente de São Paulo para se apresentar na capital. Levy cantará músicas autorais de MPB e um pouco de música flamenca. Ele abrirá a noite às 19h; às 20h, Antônio Pereira entrará tocando violeiro.

Levy Jardim destaca que é muito importante promover esse tipo de evento e fazer com que os artistas sejam reconhecidos, que é o intuito do projeto “Tacacá na Bossa”. “É sensacional esse apoio para aproximar o público de artistas e músicos que não têm muito espaço, principalmente para tocar ali na praça, no cartão-postal da cidade”.

Para finalizar a programação do mês de maio, no dia (29) vai ter Nunes Filho e Márcia Novo. O Príncipe do Brega se apresentará às 19h; e, em seguida, Márcia Novo subirá ao palco levando um repertório com muito tecnobrega e boi-bumbá.

O “Tacacá na Bossa” acontece sempre às quartas-feiras, a partir da 19h, no Largo de São Sebastião. Em 2019, o projeto, que está na 14ª edição, terá programação até o dia 11 de dezembro, sempre com acesso gratuito.

