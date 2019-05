Cantora Beth Carvalho morre no Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (30), a cantora e compositora Beth Carvalho morreu no Rio. Ela estava internada no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, Zona Sul da cidade, desde o início de 2019. A causa da morte ainda não foi divulgada e a artista tinha 72 anos de idade.

Considerada a “Madrinha do Samba”, a artista tem cerca de 50 álbuns gravados | Foto: Divulgação

Considerada a “Madrinha do Samba”, a artista tem cerca de 50 álbuns gravados. E ajudou a revelar nomes como Luiz Carlos da Vila, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, Almir Guineto, o grupo Fundo de Quintal e Arlindo Cruz, e Bezerra da Silva.



Por muitos anos, a cantora já sofria com dores na coluna. Em 2009, Beth Carvalho cancelou sua apresentação no show de réveillon, na Praia de Copacabana, por causa de fortes dores. Em junho 2010, chegou a ficar 6 meses acamada, após um procedimento cirúrgico no sacro, osso que fica na base da coluna.

Em janeiro de 2019, a artista foi internada no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, com suspeitas de infecções e septicemia.



