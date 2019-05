Vídeo: Garantido prepara a festa da Alvorada Vermelha em Parintins

Parintins - A cidade de Parintins vive os eventos dos bumbás que antecedem o Festival Folclórico em junho. No último fim de semana aconteceu o lançamento do CD de 2019 do Caprichoso e nesta terça (30) acontece a tradicional Alvorada Vermelha do Garantido.

Depois do lançamento do CD 2019, aconteceu a saída do boi Caprichoso da frente da Catedral de Nossa Senhora do Carmo para o Curral Zeca Xibelão. O evento marca a abertura oficial dos ensaios do boi azul.

Boi Caprichoso já começou seus ensaios | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

A tradicional Alvorada Vermelha e Branca acontece no amanhecer do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. A cidade Garantido também realizou uma ação social no último fim de semana com todos os sócios e torcedores do boi.

Na última segunda-feira (29), o presidente do boi, Fábio Cardoso, e o vice-presidente Messias Albuquerque estiveram no programa Agora Parintins para mobilizar a nação vermelha e branca para o evento.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Tadeu de Souza/TV Em Tempo

