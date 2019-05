'Vingadores' é um dos filmes mais procurados em site pornô

Uma semana após o lançamento de Vingadores: Ultimato, alguns fãs ainda buscam assistir ao longa da Marvel na internet. Uma das opções mais utilizadas é o site pornô XVideos, onde usuários têm compartilhado vários longas na tentativa de fugir dos mecanismos de direitos autorais.



Entre outras buscas populares, Vingadores Guerra Infinita se tornou uma das “tendências” na plataforma, assim como Game of Thrones. O filme acumulou US$ 1,2 bilhão de bilheteria mundialmente no primeiro fim de semana, mas há pessoas que claramente preferem o conforto de suas casas.

Os termos de busca mais populares mostram inscrições curiosas, como “Vingadores Guerra Infinita completo e gostoso” – uma maneira que os usuários têm de encontrar o filme.

Leia mais:

'Vingadores: Ultimato' bate recorde de bilheteria em estreia mundial

Concurso de Cosplay dos Vingadores movimenta Manaus