Feriado tem '3° Feirão da Roça' com 13 atrações musicais

Manaus - A festa para os trabalhadores do Amazonas já tem datas e horas marcadas: dias 1º, 2 e 3 de maio, a partir das 7h, produtores rurais de mais de 20 municípios do Amazonas, promovem o “3° Feirão da Roça”, que vai contar com 13 atrações musicais, exposições agropecuárias, praça de alimentação, negociações de produtos, implementos agrícolas, veículos, atrações musicais, dentre outros.

O evento conta com a parceria da Embrapa, Sebrae, Afeam, Banco da Amazônia, Inpa, Governo do Amazonas, por meio da ADS, IDAM e Sepror.



Além da aproximação dos produtores com quem fomenta o setor primário no Estado, a música vai 'rolar solta' no palco do grande evento em comemoração aos dez anos do "Feirão da Sepror". Por lá, Angela Rodrigues, Udinilson Oliveira, banda Rabo de Vaca, Guto Lima, Fofinho do Arrocha, Antonio Nordestino, Forró Ideal, Rodrigo Raniely e Monalliza, Joãozinho do Acordeon, Klinger Araújo, Jardel Santos, Água Cristalina e Berg Guerra vão fazer a alegria dos amantes do forró, Boi Bumbá, sertanejo, arrocha, etc.

“Portanto, o público poderá vir prestigiar as atrações, fazer bons negócios e levar para casa os produtos diretos da roça para sua mesa, sem atravessadores, com preço justo e de qualidade. Tanto a feira, quanto o evento funcionarão durante 24 horas”, justificou o presidente da Asprofe, Antonivaldo de Souza, acrescentando que, este ano, o bolo da festa terá dez metros.

"Vai ter bolo para todo mundo. Apesar de ainda precisarmos incrementar, em muito, as atividades no primeiro setor, como logística para escoamento da produção, reestruturação da feira, ampliação dos serviços no Estado, não vamos deixar de comemorar uma década de conquistas. Convidamos toda a sociedade amazonense para nos prestigiar", disse o presidente.

Organizado pela Associação dos Produtores Rurais do Feirão Sepror (Asprofe Vida Verde) e produzido pela D&R Eventos, o “3° Feirão da Roça” é considerado um verdadeiro encontro da agricultura familiar e funcionará paralelo à feira de produtos regionais.

Em números, o Feirão da Sepror existe há dez anos, reúne produtores rurais de 22 municípios, gera emprego direto para 680 famílias e indiretos para quase 4 mil e tem um público visitante de 45 mil pessoas por mês.

O endereço da feira é avenida Torquato Tapajós – antiga Expoagro – Colônica Terra Nova, na Zona Norte de Manaus, ao lado do Hospital Delphina Aziz.

